Epic Games Death Stranding Oyununu Ücretsiz Olarak Veriyor!

Günümüzün en ünlü oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games ücretsiz oyun kampanyasında durmak bilmiyor. Bu haftaki vereceği ücretsiz oyun olan Death Stranding birçok oyuncu tarafından beğenilmişti. Bugünkü yazımızda sizlere Epic Games’in vereceği ücretsiz oyuna göz atacağız.

İlk olarak oyunun konusunu sizlere kısaca özetleyelim; Death Stranding Dünyada esrarengiz bir patlama sonucunda atmosferin farklı bir hal alması sonucu insanların yaşam mücadelesini konu ediniyor. Oyunda meydana gelen patlama sonucunda dışarıda yaşamak insanlar için oldukça zorlaşmaya başlamıştır.

Oyunun AAA kalitede olduğunu sizlere söylemek isteriz, özellikle grafiklerine baktığımız zaman oldukça gerçeğe yakın bir şekilde tasarlanmış bir oyun olarak karşımıza çıkmakta.

Son olarak ücretsiz verilecek olan Death Stranding oyununu 25 Mayıs saat 18.00‘a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.