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En çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformlarından olan Epic Games bilindiği üzere her hafta abonelerine ücretsiz oyun imkanı sunuyor. Bu haftanın yani 15 Şubat Perşembe ile 22 Şubat Perşembe günü arasında ücretsiz sunulan oyun Dakar Desert Rally idi. Önümüzdeki haftanın oyunları ise Fallout serisindendi ancak Epic Games gelecek haftanın ücretsiz oyununu değiştirdi. Peki önümüzdeki hafta hangi oyun Epic Games’te ücretsiz olacak?

Epic Games Gelecek Haftanın Ücretsiz Oyununu Değiştirdi – 17 Şubat

Her hafta ücretsiz oyun imkanı sunan Epic Games, gelecek hafta için ücretsiz vereceği oyunları açıklamıştı ve bunlar Fallout 1, Fallout 2 ve Fallout Tactics oyunları idi. Ancak Epic Games bu oyunları ücretsiz sunmaktan vazgeçti ve Fallout serisinden oyunların yerine Super Meat Boy Forever yapımını ücretsiz sunacağını açıkladı.

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Fallout 1, Fallout 2 ve Fallout Tactics oyunları daha önce platformun ücretsiz sunduğu oyunlar arasında yer alıyor. Şirketin neden böyle bir değişikliğe gittiği bilinmiyor ancak daha önceki ücretsiz sunumda oyunları kütüphanelerine indiren oyuncular yeni haftada farklı bir oyunun ücretsiz sunulacak olmasından memnun. Ancak Fallout serisindeki bu oyunları kütüphanelerine ücretsiz olarak indirmek isteyen oyun severler de bu karara üzülmüş durumda.

Bunların yanı sıra Team Meat tarafından geliştirilen Super Meat Boy Forever oyununu merak edenler için de bu değişiklik oldukça olumlu karşılanmış durumda. Peki Super Meat Boy Forever nasıl bir oyun inceleyelim…

Super Meat Boy Forever Hakkında

Team Meat tarafından geliştirilen Super Meat Boy Forever, Team Meat, Headup Games ve Thunderful Group tarafınca 2020’nin Aralık ayında yayınlanmış olup Nintendo Switch, Android, PlayStation 4, Microsoft Windows, Linux, Xbox One, iOS ve Klasik Mac OS platformlarında piyasaya sürülmüştür. Platform oyunu ve adventure kategorilerinde yer alan bu yapımın tasarımcıları ise Tommy Refenes ve Kyle Pulver’dir. Tek oyunculu bir yapım olan Super Meat Boy Forever, Steam kullanıcılarının yüzde 60’ı tarafından beğenilmiştir.

Super Meat Boy Forever oyununun güncel fiyatı Steam platformunda 20 dolar civarında, Epic Games’te ise 33 TL seviyelerindedir. 22 Şubat Perşembe günü ise Epic Games’te 1 haftalığına ücretsiz olarak erişime açılacaktır. Bu bir hafta süre içerisinde oyunu kütüphanelerine ekleyen oyuncular, Super Meat Boy Forever’ı istedikleri zaman ücretsiz oynayabilecekler; tabii Epic Games hesabını kapatmadıkları sürece. Peki Epic Games’ten Super Meat Boy Forever ücretsiz nasıl indirilir?

Epic Games’ten Super Meat Boy Forever Ücretsiz Nasıl İndirilir?

Epic Games’in sunduğu ücretsiz (22 – 29 Şubat tarihleri arasında) Super Meat Boy Forever oyununu indirmek için öncelikle Epic Games resmi internet sitesine girilir. Kullanıcı kendi hesabına giriş yaptıktan sonra, oyunun sayfasına gidilerek üzerindeki “Yükle” butonuna tıklanır. Böylece Super Meat Boy Forever kullanıcının kütüphanesine eklenmiş olur ve istenildiği zaman ücretsiz oynanabilir.