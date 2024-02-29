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Geçtiğimiz yıl Insomniac Games’in başına gelen hacklenme durumu şimdi de Epic Games için söz konusu. Bir fidyeci hack grubu Epic Games’in yaklaşık 200 GB’lık verilerini elde geçirdiğini iddia etti. İddianın doğru olup olmadığı henüz araştırılmakta. Doğruysa eğer şifreler, e-posta adresleri, kaynak kodları, ödeme bilgileri gibi pek çok önemli bilgi çalınmış olabilir. Epic Games hacklendi mi, işte ilk açıklamalar…

Epic Games Hacklendi mi, İşte İlk Açıklamalar!

Oyun endüstrisinin en büyük oyun stüdyolarından olan Epic Games bir hack haberi ile sallanıyor. Sektörün en beğenilen ve popüler oyunlarından olan Fortnite’ın ve Unreal Engine oyun motoru yazılımının geliştiricisi olan şirket büyük bir tehlike ile karşı karşıya. Mogilevich adlı bir fidyeci yazılım grubunun açıkladığına göre, çete Epic Games’e bir saldırı gerçekleştirdi. Grubun açıklamasına göre şirketin 189 GB’lık belgelerine erişim sağlamış durumdalar.

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Mogilevich fidyeci yazılım grubunun “sessizce bir saldırı” olarak nitelendirdiği bu hack ile şirketin ödeme bilgileri, kaynak kodları, şifreler, e – mailler ve benzeri gibi pek çok bilgisine erişmiş durumda; tabii iddiaya göre. Fidyeci çete söz konusu verilerin satılık olduğunu söyleyerek, 6 milyar dolara yakın bir para istedi ve 4 Mart’a kadar da süre tanıdı.

Mogilevich’in bu bildirilerinin ardından Epic Games de, bahse konu fidye grubu ile iletişime geçmeye çalıştıklarını, onlara ulaştıklarını ancak cevap alamadıklarını bildirdi. İddiaların ardından, saldırı hakkında araştırma yapan Epic Games, herhangi bir kanıt bulamadıklarını ve Mogilevich’in bu konuda kendilerine kanıt sunmadığını deklare etti.

Sonuç olarak Mogilevich fidye çetesi yazılım grubunun Epic Games’i hacklediğine ilişkin bir iddia söz konusu, ancak bu iddia henüz ispatlanmadı. Epic Games grupla iletişime geçmeye çalıştı ancak bu konuda başarılı olamadı. İlerleyen zamanlarda olayın ne oranda ciddiyet barındırdığı ortaya çıkacaktır.

Mogilevich Fidye Çetesi Epic Games Verilerini Ele Geçirdi mi?

Fidye yazılımı çetesi olan Mogilevich, yaklaşık 2 hafta kadar önce kurulduğunu aktarmakta. Eğer oyun sektörünün en büyük şirketlerinden birini hacklediği doğru çıkarsa, bu çetenin en büyük işi olmuş olacak. Mogilevich’in iddialarına göre Epic Games’ten daha önce Infiniti USA’nın web sitelerine, Bazaarvoice’a (müşteri değerlendirme platformu) ve İrlanda’nın dış ilişkiler departmanına da hack saldırıcı gerçekleştirdiği iddialarında bulundu.

Tüm bunlar bir iddiadan mı ibaret yoksa gerçek mi henüz bilinmiyor. Epic Games saldırısının gerçek olup olmadığı ise kısa zaman içerisinde belli olacak. Epic Games’ten bir açıklama geldiğinde biz de buradan duyuruyor olacağız.