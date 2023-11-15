Epic Games Haftalık Ücretsiz Oyunları 426 TL Değerinde

Epic Games bu hafta EARTHLOCK ve Surviving the Aftermath’ı üyelerine ücretsiz olarak verecek. Beğenilen 2 yapımın yarın (16 Kasım Perşembe) akşamdan itibaren ücretsiz olacağı ve 1 hafta boyunca da herhangi bir ücret ödemeden oyuncu kütüphanelerine eklenebileceği duyuruldu. Epic Games haftalık ücretsiz oyunları Steam fiyatı ile toplamda 426 TL’lik bir değere sahip. Oyunların diğer platformlardaki fiyatları ise farklılık arz edebiliyor.

Epic Games Haftalık Ücretsiz Oyunları EARTHLOCK ve Surviving the Aftermath

Epic Games tarafından 16 Kasım Perşembe akşamına kadar Golden Light isimli korku macera oyunu abonelere ücretsiz olarak veriliyor. Geçtiğimiz hafta Perşembe akşamından bu yana bedava olan oyunun süresisin dolmasının akabinde önümüzdeki haftanın ücretsiz oyunları devreye girecek. EARTHLOCK ve Surviving the Aftermath olarak açıklanan gelecek haftanın bedava yapımları toplamda Steam’de 426 liradan satılıyor.

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EARTHLOCK Hakkında

Snowcastle Games tarafından geliştirilen ve 2018 yılı itibariyle yayınlanan macera, strateji, rol yapma oyunu, aradan geçen 5 yıla rağmen halen revaçta. Bugüne değin sadece Steam üzerinden 500’e yakın inceleme alan yapımın bu incelemelerde “çoğunlukla olumlu” görüş ortalaması tutturduğunu belirtebiliriz.

Hali hazırda Steam üzerinden 309 TL’den satılan yapımın Epic Games abonelerine ücretsiz verilecek olması gamerları bir hayli memnun etmiş durumda. Oyun, donanım gereksinimleri ile de bütün PC oyuncularının oynayabileceği düzeyde diyebiliriz. Earthlock, 90’ların sonundaki klasik 3D RPG’lerden ilham alan, sıra tabanlı dövüş ve karakter ilerlemesine yeni bir bakış açısı getiren, bağımsız olarak geliştirilen bir macera RPG’sidir.

Surviving the Aftermath Hakkında

Iceflake Studios tarafından geliştirilen ve Paradox Interactive tarafından yayınlanan Surviving the Aftermath 2021 yılında piyasaya çıkan oyunlar arasında yer alıyor. Şimdiye kadar on binlerce oyuncuya ulaşan yapımın yalnızca Steam üzerinden 3 bine yakın inceleme aldığı ve bu incelemelerde “çoğunlukla olumlu” görüş ortalaması yakaladığını belirtebiliriz.

Steam üzerinden 117 TL’den satılmakta olan Surviving the Aftermath, Epic Games üyelerine önümüzdeki hafta bedava sunulacak oyunlar arasında yer alacak. Oyuncuların genel olarak beğendikleri; strateji, simülasyon, hayatta kalma ve şehir kurma türlerindeki oyunun PC donanım gereksinimleri de makul seviyelerde.

Her 2 oyun da 16 Kasım Perşembe ile 23 Kasım Perşembe arasında ücretsiz olacak. 23 Kasım Perşembe akşamı itibariyle oyunlar ücretsiz niteliğinden çıkacak ve yeni yapımlar abonelere bedava verilmeye başlanacak.