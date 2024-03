Ana Sayfa » Oyun Epic Games Haftanın Ücretsiz Oyunları Erişimde – 21 Mart Oyun Epic Games Haftanın Ücretsiz Oyunları Erişimde – 21 Mart Emine Emre 1 Görüntüleme

Oyuncuların en çok kullandığı dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games her hafta bir ya da daha fazla sayıda ücretsiz oyun imkanı sunuyor. Epic Games bedava oyun fırsatını genellikle Perşembe günleri başlatıyor ve bir hafta boyunca söz konusu yapımlar oyuncular tarafından ücretsiz bir şekilde indirilebiliyor. Bu kapsamda, 21 Mart ile 28 Mart tarihleri arasında geçerli, Epic Games haftanın ücretsiz oyunları erişimde, işte detaylar…

Epic Games Haftanın Ücretsiz Oyunları Erişimde – 21 Mart 2024

Global çapta Steam’den sonra en çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformu Epic Games yeni haftanın ücretsiz oyunlarını erişime açtı. Bu hafta Epic Games’te Call of the Wild: The Angler ve Invincible Presents: Atom Eve yapımları, platformun üyelerine bedava sunuluyor. 21 Mart saat 19:00’da erişime açılan oyunlar 28 Mart Perşembe günü 19:00’a kadar hiçbir ücret ödemeden indirilebilecek.

21 – 28 mart tarihleri arasında söz konusu oyunları kütüphanelerine ekleyen kullanıcılar istedikleri zaman oyunları ücretsiz bir şekilde oynayabilecek; tabii Epic Games hesaplarını kapatmadıkları sürece. Peki Epic Games’te ücretsiz oyun nasıl indirilir, açıklayalım…

Epic Games Ücretsiz Oyun Nasıl Alınır?

Epic Games’in her hafta sunduğu ücretsiz oyun fırsatından faydalanmak için öncelikle platforma üye olmak gerekmektedir. Bedava oyunları indirmek için Epic Games resmi web sitesine gidilir ve kullanıcı hesabına girilir. Ardından o haftanın ücretsiz oyunu hangisi ise o oyunun sayfasına gidilir ve “yükle” butonu tıklanır. Böylece oyun kullanıcının kütüphanesine indirilmiş olur.

Call of the Wild: The Angler Hakkında

Expansive Worlds tarafından geliştirilen Call of the Wild: The Angler, Expansive Worlds, Avalanche Studios Group, Expansive Worlds AB ve Fatalist Entertainment AB tarafından yayınlanmıştır. 2022 yılında piyasaya sürülen yapım PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X ve S Serisi, Xbox Cloud Gaming, Microsoft Windows ve SteamOS platformlarında oynanabilmektedir. Simülasyon oyunu, macera oyunu, gündelik oyun, adventure ve sports kategorilerinde yer alan Call of the Wild: The Angler, kullanıcıların yüzde 88’i tarafından beğenilmiştir.

Invincible Presents: Atom Eve Hakkında

Terrible Posture Games tarafından geliştirilen ve Skybound Games tarafından yayınlanan Invincible Presents: Atom Eve bir PC oyunudur. 2023’ün Kasım ayında piyasaya sürülen yapım macera oyunu kategorisinde rol yapma oyunu ile görsel romanların oynanışının birleştirilmiş hali gibi düşünülebilir. Tek oyunculu moda sahip olan bu yapım kullanıcıların yaklaşık yüzde 90’ının beğenisini kazanmıştır.

Epic Games Haftaya Hangi Oyun Ücretsiz (28 Mart)?

Epic Games 28 mart tarihinde ücretsiz olarak sunulacak oyunu da açıkladı. Önümüzdeki hafta platformda aksiyon macera oyunu olan Islets ücretsiz olarak sunulacak.