Epic Games Store ücretsiz oyunlarına devam ediyor. Her hafta en az bir oyunu kullanıcılarına hediye eden platform, ülkemizde en çok kullanılan dijital oyun platformlarından biri olarak faaliyet gösteriyor. Epic Games yaptığı büyük indirimlerin yanı sıra bedava sunduğu yapımlarla kullanıcılarının daha çok oyunu deneyimlemesini sağlıyor. Bu kapsamda bu hafta platformda 2 oyun ücretsiz sunulmuş durumda. Epic Games haftanın ücretsiz oyunları yayınlandı, peki hangi oyunlar bedava?

Epic Games Haftanın Ücretsiz Oyunları Yayınlandı – 20 Eylül

Epic Games Store her hafta Perşembe günü saat 18:00’da yeni ücretsiz oyunları kullanıcılarına sunuyor ve bir hafta boyunca bu oyunlar hiç bir ücret ödemeden indirilebiliyor. Geçtiğimiz hafta Rugrats Adventures in Gameland ve Super Crazy Rhythm Castle oyunları kullanıcılara bedava sunulmuştu. Yeni haftanın ücretsizleri ise The Last Stand: Aftermath ve TOEM oldu.

Sevilen nişancı oyunlarından biri olan The Last Stand: Aftermath ve fotoğraf – macera oyunu olan TOEM 19 Eylül 18:00’dan 26 Eylül Perşembe 18:00’a kadar Epic Games’te ücretsiz olarak sunulacak. Bu süre zarfında Epic Games kullanıcıları oyunları kütüphanelerine bedava olarak ekleyebilir. Peki bu oyunlar Epic Games’te ücretsiz nasıl indirilir?

Epic Games’te Ücretsiz Oyun Nasıl İndirilir?

The Last Stand: Aftermath ve TOEM oyunlarını Epic Games’te ücretsiz olarak indirmek için öncelikle Epic Games Store resmi web sitesine girilir ve ilgili oyunun sayfasına gidilir. Ardında “yükle” butonu tıklanır ve oyun kullanıcının kütüphanesine inmiş olur. Kullanıcı istediği zaman oyunun keyfini ücretsiz bir şekilde çıkarabilir. Söz konusu oyunları ücretsiz bir şekilde 26 Eylül 18:00’a kadar indirebileceğinizi unutmayın.

The Last Stand: Aftermath Hakkında

The Last Stand: Aftermath, Con Artist Games tarafından geliştirilmiş ve Armor Games Inc.tarafından yayınlanmış bir rouge-lite aksiyon macera oyunudur. 2021 yılında piyasaya sürüllen yapım macera oyunu, nişancı oyunu, bağımsız video oyunu ve dövüş oyunu kategorilerinde yer almakta olup PlayStation 5, PlayStation 4, GeForce Now, Microsoft Windows, Xbox X ve S Serisi platformları için piyasaya sürülmüştür.

TOEM Hakkında

İsveçli Something We Made oyun stüdyosu tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmış olan TOEM, bir fotoğraf ve macera oyunu olarak piyasada yer bulmuştur. En İyi Çıkış Yapan Oyun Dalında BAFTA Oyun Ödülü’ne layık görülen TOEM, 17 Eylül 2021 tarihinde yayınlanmıştır. Oyun; Nintendo Switch, PlayStation 5, Android, Xbox One, Microsoft Windows, Linux, Xbox X ve S Serisi ve Klasik Mac OS platformlarında oynanabilmektedir. Oyunun Steam’de ki beğeni puanı 10/10’dur.