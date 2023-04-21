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Epic Games İki Oyunu Ücretsiz Veriyor!

Epic Games tarafından ücretsiz verilecek olan ilk oyun Beyond Blue diğer oyun ise Never Alone olarak karşımıza çıkmakta.

Mustafa

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Epic Games Ücretsiz Oyun

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Günümüzün popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games ücretsiz oyun dağıtımı konusunda hızını kesmemiş durumda. Özellikle son zamanlarda ücretsiz verdiği oyunlar çoğu zaman A kalitede olmaktadır.

Ücretsiz verilecek oyunlara hemen bir göz atalım; Ücretsiz verilecek olan ilk oyun Beyond Blue diğer oyun ise Never Alone olarak karşımıza çıkmakta. Oyunlara genel bir göz atalım.

Beyond Blue

Ücretsiz verilecek oyunların ilki olan Beyond Blue gezegenimizin mavi yüzü olan ve içinde bin bir türlü canlıya ev sahipliği yapan denizlerimizin derinliklerine yolculuk yapan macera oyunudur.

Never Alone

Ücretsiz verilecek ikinci oyun ise Never Alone olarak belirlenmiştir. Konusuna gelecek olursak; Eskimolar’ı oluşturan halklardan biri olan Inupiat’ların hiyakesini ele alan bulmaca türündeki bir oyundur.

Yukarıda ki bahsettiğimiz oyunları Epic Games Tarafından 27 Nisan itibari ile ücretsiz bir şekilde oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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