Epic Games ile Google Arasındaki Davanın Kazananı Belli Oldu

Epic Games’in medya devlerine karşı olan mücadelesi tüm hızıyla devam ediyor. Gerek Google ve gerekse Apple karşısında geri adım atmayan Epic Games; her iki şirkete de uygulama içi ödemelerden alınan komisyon ve bunun akabinde doğan anlaşmazlıkla Fortnite’ın Google Play ve App Store’dan çıkarılması hakkında dava açmıştı. Epic Games ile Google arasındaki davanın kazananı Epic Games oldu.

Epic Games CEO’su Tim Sweeney Mutlu!

Davanın kazanıldığının belli olmasının akabinde şahsi Twitter (X) hesabından bir paylaşımda bulunan Epic Games CEO’su Tim Sweeney; “Google’a karşı zafer! 4 hafta süren ayrıntılı mahkeme ifadesinin ardından Kaliforniya jürisi, her bakımdan Google Play tekelinin aleyhinde karar verdi. Mahkemenin çözüm yollarına ilişkin çalışmaları Ocak ayında başlayacak. Herkesin desteği ve inancı için teşekkürler! Ücretsiz Fortnite!” dedi.

Epic Games CEO’su Tim Sweeney, 6 Kasım 2023’te attığı “Epic ile Google’ın antitröst davası Pazartesi sabahı başlıyor. Diğer tarafta görüşürüz!” paylaşımını alıntılayarak yaptığı gönderisi kısa sürede yüzbinlerce kez görüntülendi ve binlerce kez de beğenildi. İşte o paylaşım:

Victory over Google! After 4 weeks of detailed court testimony, the California jury found against the Google Play monopoly on all counts. The Court’s work on remedies will start in January. Thanks for everyone’s support and faith! Free Fortnite! https://t.co/ITm4YBHCus — Tim Sweeney (@TimSweeneyEpic) December 12, 2023

Kendi paylaşımının ardından, Epic Games’i tebrik eden ve zaten haklı olduğunu belirten pek çok Twitter (X) kullanıcısının paylaşımını da yeniden paylaşım (RT) ile gönderen Epic Games CEO’su Tim Sweeney’in son derece mutlu olduğu gözlendi.

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Epic Games ile Google Arasındaki Anlaşmazlık 2020 Yılında Başladı

Google ve Epic Games’in “uygulama içi satın almalardaki ödeme” odaklı anlaşmazlığı 2020 yılında başladı. Fortnite içerisindeki ödemelerden yüzde 30 komisyon almak isteyen Google’a bunun yasal olmadığını iddia eden Epic Games tarafından uyarı geçildi. Fortnite üzerinden gelir elde edemeyeceğini anlayan Google, hızlıca oyunu Google Play’den kaldırdı.

Benzer bir süreç Apple ile de yaşandı. Apple da, Fortnite’in App Store da yer almasına izin vermeyerek Epic Games ile hukuki mücadeleye girişti. Söz konusu davayı da Epic Games geçtiğimiz aylarda kazandı ancak Apple tarafından dava temyiz edildi.

Google’ın henüz bu dava sonucunu temyiz edip etmeyeceği belli olmasa da, Epic Games’in büyük bir zafer kazandığı muhakkak. Hatırlanacağı üzere, Microsoft’un Activision Blizzard’ı yaklaşık 70 milyar dolara satın alması ile ilgili süreç devam ederken de Epic Games sürece dahil olmuş ve pek çok oyun şirketinin ipliğini pazara çıkarmıştı.

Türkiye’de de TL İle Oyun Satıyor!

Oyuncu dostu olması ile dikkat çeken Epic Games, ülkemizde de halen TL ile oyun satmaya devam ediyor. Steam’in dolara geçmesinin ardından oyuncuların uğrak noktası olmaya başlayan Epic Games Store, Türkiye’deki pazar payını artırıyor.

Milyonlarca oyuncusu olan Fortnite ile büyük bir başarıya imza atan Epic Games, büyük firmaların uyguladığı ambargoya rağmen, oyunu da geliştirmeye tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz hafta Fortnite için 3 yeni oyun açıklayan Epic Games, bunlardan ilki olan LEGO Fortnite’i yayımlamıştı.