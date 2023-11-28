Epic Games ile Google Arasındaki Fortnite Kavgası Detayları Açıklandı

Epic Games ile Google arasındaki Fortnite davası devam diyor. Dünya çapında en çok kullanılan dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games’in CEO’su Tim Sweeney, davada verdiği ifadeden bahsederek konu hakkında açıklamalarda bulundu. Detaylara Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım…

Epic Games ile Google Arasındaki Fortnite Davasında Gelişme

Epic Games ABD’nin Kuzey Carolina eyaleti merkezli, bir oyun yapım ve geliştirme şirketidir. Aynı zamanda dünya çapında en çok kullanılan dijital oyun pazarı platformlarından biridir. Epic Games ile Google arasında bahsi geçen dava, Epic’in Fortnite oyunu kaynaklı bir süreç.

Google, şirketin Fortnite oyununu kendi platformundan önce Google Play Store’da yayımlamasını istiyor ancak Epic Games buna karşı çıkarak oyunu önce kendi platformunda yayımlıyor. Konu hakkında detaylı açıklamada bulunan şirketin CEO’su Tim Sweeney, Google’in Fortnite oyununu önce Google Play Store’da yayımlamaları için yaptığı öneriden bahsetti.

Konuyu medyaya taşıyan Apnews, Sweeney’in açıklamalarını kaleme aldı. Sweeney açıklamasında, Google ile Epic Games arasında bir toplantı yapıldığını, bu toplantıda da Google’ın Epic Games’i rekabetten caydırmaya yönelik anlaşma tekliflerinde bulunduğunu aktardı. Bu teklifleri kabul etmediklerini deklare eden Sweeney, Epic Games’in Fortnite oyununu kendi websitesi üzerinden yayınladığını aktardı. Fortnite, 2018 yılında Epic Games platformunda önce android kullanıcıları için yayınlandı.

Fortnite 2020 yılında ise Google Play Store’da yayımlandı ancak Epic, platformdaki ödeme ücretlerini baypas etmek isteyerek Project Liberty ödeme sistemini kullandı. Epic’in bu davranışı ise Google ödeme politikalarının ihlali demek idi. Dava kapsamında Epic, şirketin ödeme yönetmeliklerini bilerek ihlal ettiğini ve bu tavrın “zorbaya karşı duruş” anlamına geldiğini bildirdi.

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Epic Games Fortnite’u Önce Kendi Platformunda Yayınladı

Dijital oyun pazarı platformları tarafından talep edilen yüzde 30’luk pay, oyun geliştirici şirketler için oldukça büyük bir oran. Pazar hakimiyetinin Google Play Store ve App Store gibi büyük şirketlerde olması tekelci bir piyasaya sebep olduğundan oyun geliştiriciler bu durumdan hoşnut değil. Epic’in Fortnite’u, Google Play Store’dan önce kendi platformunda yayımlaması sektörde büyük bir cesaret örneği olarak algılandı.

Bununla birlikte şirketin oyuna kendi ödeme sistemini ekleyerek Google Play Store ve App Store uygulama içi kurallarını ihlal etmesi; uygulama mağazalarındaki adalet ve bahse konu mağazaların sektördeki üstünlüğü konusunda bir paradoksa sebep olmakta. Epic Games aslında tekelcilikten uzaklaşıp, oyun geliştiricilerine daha fazla opsiyon verilen ve gelir paylaşımının adaletli bir şekilde gerçekleştirildiği bir piyasa hayal ediyor.