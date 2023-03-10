Epic Games Kış Sonu İndirimleri Başladı!

Günümüzün en popüler oyun satın alım platformlarından biri olan Epic Games yeni yıla girerken adından oldukça söz ettirmişti. Bununla berabere zaten haftalık olarak ücretsiz oyun dağıtım konsepti oldukça beğenilmişti. Bugünkü yazımızda sizlere Epic Games kış sonu indiriminde ki bazı oyunlardan bahsedeceğiz.
Oyunlar arasında oldukça dikkat çeken oyunlar bulunmakta ve verilen indirimler oldukça makul bir seviyede olduğunu görüyoruz. Aşağıda ki belirteceğimiz oyunların fiyatları indirimli fiyatlar olduğunu belirtmek isteriz.
- FIFA 23 – 350 TL
- Star Wars Jedi Fallen Order – 28 TL
- NFS Unbound – 600 TL
- Marvel’s Midninght Suns Legendary Edition – 574 TL
- Deathloop ve Ghostwire Tokyo Bundle – 359 TL
- Far Cry 6 Gold – 350 TL
- Marvel’s Spider Man Miles Morales – 334 TL
- Assassin’s Creed Valhalla + Watch Dogs Legion Bundle – 324 TL
- Watch Dogs Legion Ultimate Edition – 279 TL
- Gotham Knights Deluxe – 279 TL
- Saints Row Platinum Edition – 252 TL
- Tom Clancy’s Rainbow Six Siege + Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction Lüks Sürüm – 230TL
- God of War – 197 TL
- Death Stranding Directors Cut – 197 TL
- Goat Simulator 3 – 193 TL
- Tom Clancy’s The Division Gold Edition – 194 TL
- Mass Effect Legendary Edition – 180 TL
- Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction Deluxe Edition – 176 TL
- Mafia Trilogy – 149 TL
- A Total War Saga Troy – 149 TL
- Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction – 140 TL
- Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition – 134 TL
- Cyberpunk 2077 – 124 TL
- Civilization VI Anthology – 117 TL
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