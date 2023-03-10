Epic Games Kış Sonu İndirimleri Başladı!

Günümüzün en popüler oyun satın alım platformlarından biri olan Epic Games yeni yıla girerken adından oldukça söz ettirmişti. Bununla berabere zaten haftalık olarak ücretsiz oyun dağıtım konsepti oldukça beğenilmişti. Bugünkü yazımızda sizlere Epic Games kış sonu indiriminde ki bazı oyunlardan bahsedeceğiz.

Oyunlar arasında oldukça dikkat çeken oyunlar bulunmakta ve verilen indirimler oldukça makul bir seviyede olduğunu görüyoruz. Aşağıda ki belirteceğimiz oyunların fiyatları indirimli fiyatlar olduğunu belirtmek isteriz.

FIFA 23 – 350 TL

Star Wars Jedi Fallen Order – 28 TL

NFS Unbound – 600 TL

Marvel’s Midninght Suns Legendary Edition – 574 TL

Deathloop ve Ghostwire Tokyo Bundle – 359 TL

Far Cry 6 Gold – 350 TL

Marvel’s Spider Man Miles Morales – 334 TL

Assassin’s Creed Valhalla + Watch Dogs Legion Bundle – 324 TL

Watch Dogs Legion Ultimate Edition – 279 TL

Gotham Knights Deluxe – 279 TL

Saints Row Platinum Edition – 252 TL

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege + Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction Lüks Sürüm – 230TL

God of War – 197 TL

Death Stranding Directors Cut – 197 TL

Goat Simulator 3 – 193 TL

Tom Clancy’s The Division Gold Edition – 194 TL

Mass Effect Legendary Edition – 180 TL

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction Deluxe Edition – 176 TL

Mafia Trilogy – 149 TL

A Total War Saga Troy – 149 TL

Tom Clancy’s Rainbow Six Extraction – 140 TL

Red Dead Redemption 2 Ultimate Edition – 134 TL

Cyberpunk 2077 – 124 TL

Civilization VI Anthology – 117 TL