Ana Sayfa » Oyun Epic Games Oyunlarına Zam Yaptı! Oyun Epic Games Oyunlarına Zam Yaptı! Mustafa 15 Görüntüleme

Günümüzün popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games birçok oyuna zam yaptı. Özellikle ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları sebebi ile zaten birden fazla oyuna zam gelmişti ancak zamların arka arkası kesilmemekte. Gelin hep beraber zam yapılan oyunlara bir göz atalım.

Özellikle oldukça popüler olan bazı oyunlarda bu zam furyası içinde yer almakta, Red Dead Redemption 2, EA SPORTS FC 24, The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition gibi birçok ünlü oyun zam aldı. Zam alan oyunların yeni fiyatları şu şekilde;

Red Dead Redemption 2 – 1.499 TL

EA SPORTS FC 24 – 2.249 TL

GTA 5: Premium Edition – 749 TL

Cyberpunk 2077 – 999 TL

Dead by Daylight – 451,05 TL

STAR WARS Jedi: Survivor – 2.099,99 TL

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – 829 TL

Dead Space – 1.799,99 TL

Dying Light Enhanced Edition – 591 TL

Oyunlara gelen zamların ortalamalarına bakacak olursa neredeyse %60 oranında bir zam mevcut fakat Steam dolar bazına geçtiği için halen Epic Games Steam’den daha ucuz bir şekilde oyunlarını satmakta olduğunu ifade etmek isteriz.