Epic Games Oyunlarına Zam Yaptı!

Günümüzün popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games birçok oyuna zam yaptı. Özellikle ülkemizde yaşanan kur dalgalanmaları sebebi ile zaten birden fazla oyuna zam gelmişti ancak zamların arka arkası kesilmemekte. Gelin hep beraber zam yapılan oyunlara bir göz atalım.
Özellikle oldukça popüler olan bazı oyunlarda bu zam furyası içinde yer almakta, Red Dead Redemption 2, EA SPORTS FC 24, The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition gibi birçok ünlü oyun zam aldı. Zam alan oyunların yeni fiyatları şu şekilde;
- Red Dead Redemption 2 – 1.499 TL
- EA SPORTS FC 24 – 2.249 TL
- GTA 5: Premium Edition – 749 TL
- Cyberpunk 2077 – 999 TL
- Dead by Daylight – 451,05 TL
- STAR WARS Jedi: Survivor – 2.099,99 TL
- The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition – 829 TL
- Dead Space – 1.799,99 TL
- Dying Light Enhanced Edition – 591 TL
Oyunlara gelen zamların ortalamalarına bakacak olursa neredeyse %60 oranında bir zam mevcut fakat Steam dolar bazına geçtiği için halen Epic Games Steam’den daha ucuz bir şekilde oyunlarını satmakta olduğunu ifade etmek isteriz.