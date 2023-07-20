Epic Games Popüler Oyunu Ücretsiz Veriyor!

Günümüzün popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games ücretsiz oyun dağıtımı konusunda hızını kesmemiş durumda. Özellikle son zamanlarda ücretsiz verdiği oyunlar ile dikkat çeken şirket bu haftaki ücretsiz oyununa göz atalım.

İlk olarak ücretsiz verilecek oyunu sizlere tanıtalım; Bu haftaki ücretsiz verilecek oyun The Elder Scrolls Online olarak karşımıza çıkmakta. Oyunun konusunu sizlere kısaca bahsedelim, The Elder Scrolls Online oyununda yönettiğimiz karakterin, ejderha tanrısı olarak bilinen ve kehanetlerde dünyayı yok edeceği söylenen Alduin isimli bir ejderi öldürme serüvenine ortak olacağız.

Oynanış ve oyun içi mekaniklerine göz attığımız zaman oldukça keyifli ve sürükleyici olan oyun zamanımızın popüler oyunları arasında yerini almakta.

Elder Scrolls Online Sistem Gereksinimleri

İşletim Sistemi: Windows 7 64 bit

İşlemci: Intel Core i3 540 veya AMD A6-3620

Bellek: 3 GB RAM

Ekran Kartı: NVidia GeForce 460 veya AMD Radeon 6850

DirectX: Sürüm 11

Son olarak Elder Scrolls Online oyununu 27 Temmuz’a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz. oyunun normal fiyatı ise 179 TL.