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Epic Games Store 2024 Yılbaşına Kadar 17 Ücretsiz Oyun Veriyor! İlk Bedava Oyun Destiny 2: Legacy Collection

Oyuncu dostu Epic Games Store 2024 yılbaşına kadar bugünden başlamak üzere her gün 1 oyun, toplamda 17 ücretsiz oyun verecek. İlk bedava oyun Destiny 2: Legacy Collection oldu.

Emine Emre

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Epic Games Store 2024 Yılbaşına Kadar 17 Ücretsiz Oyun Veriyor! İlk Bedava Oyun Destiny 2: Legacy Collection
Epic Games Store 2024 Yılbaşına Kadar 17 Ücretsiz Oyun Veriyor! İlk Bedava Oyun Destiny 2: Legacy Collection

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Steam’in dolar ile oyun satışına geçmesinin ardından Epic Games’in oyuncular gözündeki değeri giderek artıyor. Her hafta verdiği ücretsiz oyunların yanı sıra; kullanıcılarına bir de yıl başı jesti yapan Epic Games Store, tam 17 oyunu ücretsiz olarak sunacak. Her gün 1 oyunu bedava verecek olan Epic Games Store 2024 yılbaşına kadar oyunculara 17 oyunu ücretsiz sunmuş olacak. Bugün (13 Aralık Çarşamba) akşam saat 19 itibariyle başlayan süreçte ilk ücretsiz oyun Destiny 2: Legacy Collection olarak açıklandı.

Epic Games Store 2024 Yılbaşına Kadar 17 Ücretsiz Oyun Veriyor, Hangi Oyunlar Bedava Olacak?

Epic Games Store tarafından verilecek 17 oyun ile ilgili olarak henüz resmi bir liste paylaşılmadı. Hangi oyunların bedava verileceği gün bazında belli olacak. Bununla birlikte, gayri resmi olarak sosyal medyada dolaşan bir liste bulunuyor ve bu listede 17 Aralık ile 31 Aralık arasında verilecek oyunlar belirtilmiş durumda. Söz konusu listenin “fake” olabileceğini belirterek Cepkolik okurları ile paylaşalım:

  • 17 Aralık – Dying Light
  • 18 Aralık – Resident Evil 7
  • 19 Aralık – The Witvher 3
  • 20 Aralık – Mass Effect Andromeda
  • 21 Aralık – Assassins Creed Origins
  • 22 Aralık – Metal Gear Solid V
  • 23 Aralık – The Evil Within 2
  • 24 Aralık – Far Cry 5
  • 25 Aralık – Fallout 4
  • 26 Aralık – Borderlands 3
  • 27 Aralık – Monster Hunter Worlds
  • 28 Aralık – Dragon Age Inquisition
  • 29 Aralık – Horizon Zero Down
  • 30 Aralık – Ghost Recon Breakpoint
  • 31 Aralık – Hitman 2

En güncel oyun haberleri için buraya göz atılabilir.

Epic Games Store 2024 Yılbaşı Bedava Oyunlarında İlk Yapım Destiny 2: Legacy Collection

13 Aralık Çarşamba akşamı saat 19 itibariyle her gün 1 ücretsiz oyun kampanyasının ilk yapımı Destiny 2: Legacy Collection olarak bugün Epic Games’in resmi Twitter hesabından duyuruldu. İşte Epic Games’in 6 saniyelik bir video eşliğinde duyurulan ilk ücretsiz oyun paylaşımı:

Destiny 2: Legacy Collection, Epic Game Store üzerinden 1 hafta boyunca ücretsiz olarak edinilebilecek. 20 Aralık akşamı Destiny 2: Legacy Collection yeniden ücretli hale gelecek. O zamana kadar oyunu ücretsiz olarak kütüphanesine ekleyecek oyuncular, ömür boyu oyunu bedava oynayabilecek.

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Emine Emre
Emine Emre
Emine ben. Anadolu Üniversitesi İstatistik Bölümü (örgün öğretim/lisans) mezunuyum. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi İşletme Yönetimi (ön lisans) okudum. İki üniversiteden de 2013 yılında mezun oldum. Çeşitli kurumlarda tam zamanlı olarak çalıştım. Oyun sektörü ve finans sektöründe deneyim sahibiyim.

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