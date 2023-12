Epic Games Store Human Resource Machine’i Ücretsiz Veriyor!

Epic Games’in 17 oyunu ücretsiz vereceği yılbaşı kampanyası devam ediyor. Kullanıcılarına avantajlı kampanyalar sunan Epic Games Store şimdi de Human Resource Machine’i ücretsiz veriyor. Human Resource Machine severler oyuna tamamen ücretsiz sahip olabilecekler. Bunun için oyunu bugün kitaplıklarına indirmeleri gerekiyor, işte detaylar…

Epic Games Store Human Resource Machine’i Ücretsiz Yaptı!

Steam’den sonra oyuncuların en sık kullandığı platform olan Epic Games Store yılbaşına özel kampanyalarına devam ediyor. 2023 Ekim verilerine göre 230 milyonu aşkın kullanıcıya sahip olan platform, 2024 yılına girdiğimiz bu yıl sonunda kullanıcılarına her güne bir oyunu ücretsiz olarak sunuyor. Bu kampanyasıyla Epic Games, oyun severlerin platforma olan ilgisini de artırdı diyebiliriz.

Epic Games 27 Aralık 2023 Çarşamba günü için ücretsiz oyun tercihini Human Resource Machine’den yana kullandı. Platform kullanıcıları bugün söz konusu oyunu ücretsiz olarak indirebilecek. Oyunu Epic Games Store’dan kütüphanesine indiren kullanıcılar, bu oyuna artık tamamen ücretsiz bir biçimde sahip olacaklar. Ancak oyunun saat 19.00’a kadar (Türkiye saati ile) indirilmesi gerekiyor.

Epic Games yılbaşına özel ücretsiz oyun kapsamında Ghostwire: Tokyo, The Outer Worlds: Spacer’s Choice Edition, Fallout 3: Game of the Year Edition, Art of Rally, Destiny 2: Legacy Collection ve benzeri gibi oyunları da geçtiğimiz günlerde ücretsiz sağlamıştı. Şirket toplamda 17 farklı oyunu, bahse konu kampanya kapsamında ücretsiz bir biçimde sunacak.

Human Resource Machine Oyunu Hakkında

Human Resource Machine, Tomorrow Corporation tarafından geliştirilmiş, sevilen bir bulmaca oyunu. Görsel programlama tabanlı bir oyun olan Human Resource Machine’in her bölümünde patron oyuncuya bir iş vermekte ve oyuncu da bu görevleri yerine getirerek bir sonraki seviyeye geçmektedir. Oyuncu oyunda bulunan küçük ofis çalışanını programlayarak bulmacayı çözdürmeye çalışmaktadır. Oyunda bir görevin tamamlanması için 40 kadar bulmacanın çözülmesi gerekmektedir.

Human Resource Machine Epic Games Store’dan Nasıl Alınır?

Human Resource Machine oyununu Epic Games’ten ücretsiz bir biçimde indirebilmek için öncelikle Epic Games Store resmi web sitesine gidilerek hesaba giriş yapılır. Ardından Human Resource Machine oyunu üzerine tıklayarak YÜKLE butonu seçilir ve kütüphaneye oyun indirilmiş olur. Human Resource Machine oyununun normalde, Epic Games platformunda 440 TL olduğunu hatırlatalım. Eğer bu oyuna ücretsiz sahip olmak istiyorsanız elinizi çabuk tutmalısınız.