Steam’in dolar ile oyun satmaya başlamasının ardından Türk oyuncuların gözünde daha kıymetli hale gelen Epic Games Store, gün be gün “büyümeye” devam ediyor. Oyuncuların gönlündeki yerini; gerek büyük çaplı oyun indirimleri ve gerekse verdiği hediye ücretsiz oyunlarla sağlamlaştıran Epic Games Store’dan bir kritik hamle daha geldi. Epic Games Store, artık satın alındıktan sonra kısa sürede indirime giren oyun için para iadesi de yapmaya başladı.

Epic Games Store Kısa Sürede İndirime Giren Oyun İçin Para İadesi Yapıyor

Tabir-i caizse oyuncuların “korkulu rüyalarından” biri de satın aldıkları oyunun fiyatının, kendileri satın aldıktan kısa süre sonra artması… Aslında bu durum yalnızca oyun severler için değil, bütün alış verişlerde söz konusu. Alınan bir ürünün fiyatı birkaç gün içerisinde hatırı sayılır bir indirime girerse, genel olarak tüketiciler bu durumdan rahatsız olabiliyor.

Oyun sektörü gibi dijital materyallerin yoğunlukta olduğu sektörlerde bu durum daha yoğun ve sık yaşanabiliyor. Dolayısıyla gamerların da bu konuda şikayetleri daha fazla oluyor. Epic Games, aldığı kararla hem bu alandaki şikayetlerin önüne geçeceğe, hem de oyuncuların gözündeki yerini daha da sağlamlaştıracağa benziyor.

Epic Games’den konuyla ilgili olarak bir oyuncuya gönderilen mail, kısa sürede sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Söz konusu mailde Epic Games şu ifadeleri kullanıyor:

“Yakın zamanda Epic Games Store’dan bir alış veriş yaptın. Ürünün fiyatında bir değişiklik oldu ve aradaki fark için orijinal ödeme yöntemine kısmi iade yapılacak. – Epic Games Ekibi” İşte o mesaj:

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Oyuncular Hem Mutlu Hem de Steam’e Epic Games’i Örnek Gösteriyor!

Yüksek fiyattan aldığı oyunun fiyatının düşmesiyle Epic Games Store’dan böyle bir mesaj alan oyuncu kadar, bunu sosyal medyadan görerek öğrenen on binlerce gamer da durumdan son derece memnun oldu. Olması gerekenin zaten bu olduğunu ifade eden oyuncular, Steam’in de hem bu konuda, hem TL ile oyun satma konusunda ve hem de bedava / hediye oyun noktasında Epic Games Store’u örnek alması gerektiğine değindiler. İşte o mesajlardan bazıları:

“Amazon bunu yapıyordu, şimdi de Epic Games başlamış. Eğer Epic Games bu kafayla giderse yakında Steam filan bırakmaz piyasada hepsini geçer. Önemli olan oyuncunun kalbine dokunmak ki bunu da çok güzel yapıyorlar şu anda.”

“Epic Games olduğu kadar da “etik games” görüldüğü üzere. Kelime şakası hiçbir yere bu kadar güzel yakışmamıştı sanırım. Tebrik ediyorum Epic Games, sen artık benim için Etik Games’sin de aynı zamanda…”

“Her konuda Steam’i geçtiler. Launcher’ı da düzeltirlerse Steam’i tercih etmek çin hç bir sebep kalmayacak. Sonrasında Steam’in oyun indirimlerine ve hatta yeniden TL ile oyun satmaya başlayacağını düşünüyorum.”