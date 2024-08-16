Ana Sayfa » Oyun Epic Games Store Mobil Mağaza Açıldı, Fortnite Mobile Geldi! Oyun Epic Games Store Mobil Mağaza Açıldı, Fortnite Mobile Geldi! Emine Emre 2 Görüntüleme

Epic Games Store, Steam’den sonra global çapta en çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformu. Özellikle, Steam’in TL ile işlemi kaldırmasının ardından Epic Games ülkemizde en yaygın kullanılan oyun dağıtım platformu oldu. Şimdi ise uzun zamandır beklenen gelişme yaşandı ve Epic Games Store mobil mağaza açıldı. Bunun yanı sıra Fortnite mobile geldi. İşte ayrıntılar…

Epic Games Store Mobil Mağaza Açıldı, Fortnite Mobile Geldi!

Epic Games’in mobil mağazasını 2024’ün ikinci yarısında açması bekleniyordu ve nihayet beklenen gerçekleşti. Hem Android hem de iOS kullanıcıları için Epic Games Store Mobil mağaza açıldı. Mağaza bugün (16 Ağustos) itibari ile global çaptaki Android kullanıcıları ve AB ülkelerindeki iOS kullanıcıları için kullanıma sunuldu.

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EGS (Epic Games Store) mobil sürümü, küresel çapta açılan ilk çok platformlu ve oyun odaklı mağaza olarak kayıtlara geçti. Mağaza açıldı ancak birtakım kısıtlamalar mevcut. Android için herhangi bir kısıtlama bulunmuyor ancak iOS tarafı için maalesef ki var. Epic Games Store mobil sürüm şimdilik yalnızca AB ülkelerindeki iOS cihazlarına indirilebilecek; AB dışındaki ülkelerde EGS Mobil mağaza kullanılamayacak. Bunun sebebi de Apple ile Epic Games arasındaki gerilimden kaynaklanan birtakım yasal problemler.

Epic Games Store mobil versiyonunda oyun hazırlayıp sunacak olan geliştiricilerin tamamı, adil bir şekilde, yüzde 88/12 gelir paylaşımı ile faaliyet yürütecekler. Bunun aynı sıra platforma ilk eklenen oyunlar; Epic Games’in popüler oyunu Fortnite, Rocket League Sideswipe ve Fall Guys şeklinde. EGS Mobil mağaza uygulamasını mobil cihazlara yüklemek için şirket bir tanıtım videosu yayınladı, aşağıdan izleyebilirsiniz:

Fortnite Mobile Geldi!

Epic Games Store Mobil’in açılmasının yanı sıra yaşanan bir diğer önemli gelişme ise Fortnite’ın mobile gelmesi oldu. EGS mobil mağaza ile Fortnite mobile geri döndü. Fortnite iOS cihazlardan 2020 yılında kaldırılmıştı. Epic Games’in Apple’ın komisyon politikalarına uymaması sonucu iki şirket arasında gerilim oluştu ve dava süreci başladı. Epic Games’in söz konusu dört yıllık süreçte yalnızca iOS’tan kaybı 1 milyar dolar seviyesinde olduğu söyleniyor.

Dava sürecinde Fortnite, Apple ve Google uygulama mağazalarından kaldırıldı. Ancak 2024’ün başlarında Avrupa Birliği’nin Dijital Piyasalar Yasası çıkarması sonucu rüzgar Epic Games lehine esmeye başladı. Şimdi ise beklenen oldu ve Epic Games oyunu Fortnite mobile geri döndü.

Türkiye’deki iOS Kullanıcıları Fortnite’a Erişebilir mi?

Fortnite AB dışındaki ülkelerdeki iOS cihazlara hala yüklenemiyor ancak iOS’ta AB ülkelerinde, Android’de ise global çapta mobile yüklenebilir durumda. Bu arada belirtmeliyiz ki, Türkiye de AB ülkesi olmadığı için bizim ülkemizde de iOS cihazlara Fortnite indirilemez durumda.