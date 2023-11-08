Epic Games Store Zam Yapacak Mı? Şirket 5 Yıldır Kâr Edemiyor

Steam ile birlikte PC kullanıcılarının en fazla tercih ettiği oyun platformu konumunda olan Epic Games Store tarafından yapılan açıklamada, platformun henüz kar etmeye başlayamadığı belirtildi. 2018 yılının sonunda Epic Games tarafından devreye alınan platformun 5 yıl boyunca kar elde edememesi oyun sektöründe günün en çok konuşulan konuları arasında yer aldı. Peki Epic Games Store zam yapacak mı?

5 Yıldır Kâr Edemiyor, Epic Games Store Zam Yapacak Mı?

Oyun sektörünün önemli aktörlerinden biri olan Epic Games’in Microsoft Windows ve macOS platformlarına yönelik olarak çıkarttığı dijital oyun mağazası Epic Games Store, piyasada giderek artan bir ağırlığa sahip. Oyuncular tarafından her geçen gün daha fazla benimsenen Epic Games Store’un bu yıl ki mali durumu da açıklandı.

Epic Games Store’un bilanço rakamlarına göre şirket, diğer yıllarda olduğu gibi bu yıl da net kar elde edemedi. Hasılatını her geçen yıl düzenli olarak artırmayı sürdüren şirketin zararında azalma görülse de, net kazanç sağlayamaması dikkat çekti. Bu durum, hem oyun firmaları hem de gamerler arasında günün en çok yorumlanan oyun sektörü gelişmesi oldu.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Steam’e Zam Gelecek, Epic Games Store Son Kale!

PC kullanıcılarına sağladığı cazip fiyatlı, indirimli oyunlar ile dikkat çeken Epic Games Store’un yakın gelecekte sektördeki ağırlığını daha da artırması bekleniyor. Özellikle ülkemiz için bu durumun yaşanılması kaçınılmaz. Zira, bilindiği üzere Steam 20 Kasım itibariyle TL bazında oyun satışını bırakacak ve dolar üzerinden oyun satmaya başlayacak.

Steam’deki oyunlara zam olarak yansıyacak bu gelişme sonrasında pek çok oyuncunun pey der pey Epic Games Store üzerinden oyunlarını almaya başlaması bekleniyor. Bu durumun Epic Games Store’un oyun pazarındaki ağırlığını artırmasında önemli etkenlerden biri olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Epic Games Store İçin Oyuncular Ne Diyor?

Oyun sektörü pazarında yer edinmek için gerektiğinde zararına satışlar dahi yapan Epic Games Store’un bu politikası hiç şüphesiz gamerları memnun ediyor. Oyuncuların konu hakkındaki sosyal medya hesapları üzerinden yaptıkları paylaşımlara göz atmak gerekirse:

“Epic Games Store bizim canımız ciğerimizdir kardeşim, Steam de kim oluyor? Valve bak işine kardeşim… (20 Kasım Steam dolar kuruna geçince biz!)”

“Epic Games’in yakın gelecekte zam yapacağını düşünmüyorum şahsen. Oyun sektöründeki rakiplerinin arasında var olma mücadelesi veren mağaza birkaç yıl daha bu stratejisini devam ettirecektir.”

“Sadece Unreal Engine oyun motoru üzerinden elde ettiği kazançlar dahi Epic Games’i ayakta tutmaya yeter. Oyun piyasasında her daim var olmaya devam edecek bir şirket olacak kendileri, var olsunlar…”

“Fortnite’den elde ettiği kar bile yeter Epic Games’e… Bizden alacağı fazladan 3 kuruşa göz dikmeyen adam gibi şirket, yanındayız!”

“Oyun sektöründe tekelciliğe karşı olan 1 numaralı şirket Epic Games’dir. Daha önce ABD mahkemelerine Google’ı da şikayet etmişti. Rekabeti destekleyen politikaları için tebriklerimi ve teşekkürlerimi sunuyorum kendilerine.”