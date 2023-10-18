Epic Games Store aracılığı ile Epic Games’in gamerlara sağladığı bedava oyunlarda bu hafta 2 oyun yer alacak. Eternal Threads ve The Evil Within isimli oyunları ücretsiz olarak Epic Games Store aboneleri kütüphanelerine ekleyebilecek ve ömür boyu bedava oynayabilecek. İki oyunun normalde satış fiyatı toplamda 200 liranın üzerinde (platforma göre farklılık gösterebilir).

Epic Games Ücretsiz Oyunları (19-26 Ekim)

Epic Games’in haftalık ücretsiz oyunları kapsamında bu hafta oyunculara sunacağı 2 yapım 19 Ekim Perşembe akşamı saat 18 itibariyle bedava erişime açılacak. 7 gün boyunca bu özellik devam edecek ve 26 Ekim Perşembe akşamı yine saat 18 itibariyle sona erecek. Oyuncuların kütüphanelerine herhangi bir bedel ödemeksizin ekleyebilecekleri 2 oyuna daha yakından bakalım.

En güncel oyun haberleri için de buraya göz atabilirsiniz.

Eternal Threads

Bu hafta Epic Games Store da oyunculara ücretsiz sunulacak Eternal Threads geçtiğimiz yıl Mayıs ayında piyasaya sürüldü. Hikaye tabanlı yapboz oyunu olarak tanımlanabilecek Eternal Threads, Cosmonaut Studios tarafından geliştirildi ve Secret Mode tarafından yayınlandı. Nintendo Switch, Xbox One, PlayStation 4ve Microsoft Windows (PC) için çıkış yapan macera bulmaca oyunu, heyecanı ve akıl oyunlarını bir arada sunuyor.

Güncel olarak 129 liradan satışta olan oyun yarından itibaren 1 hafta süreyle ücretsiz şekilde kütüphanelere eklenebilecek. Steam de şu ana kadar 309 incelemede “çok olumlu” görüş alan yapımın sistem gereksinimleri ise şu şekilde:

İşletim Sistemi: Windows 10 (64-bit)

İşlemci: AMD FX 6300 X6 / Intel Core i5-3570K

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 2 GB VRAM, Radeon 7870 / GeForce GTX 660

DirectX: Sürüm 11

The Evil Within

Epic Games’in gamerlara ücretsiz sağlayacağı bir diğer oyun olan The Evil Within nispeten eski bir yapım. 2014 yılında Bethesda Softworks tarafından yayınlanan korku, aksiyon / hayatta kalma oyununun geliştiricisi ise Tango Gameworks. Normal satış fiyatı Steam üzerinden 89 lira olan oyunun bedeli diğer platformlarda daha pahalı.

The Evil Within için minimum sistem gereksinimleri ise şu şekilde: