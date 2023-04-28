Epic Games Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

Günümüzün popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games ücretsiz oyun dağıtımı konusunda hızını kesmemiş durumda. Özellikle son zamanlarda ücretsiz verdiği oyunlar ile dikkat çeken şirket bu hafta bakalım oyunculara hangi oyunları ücretsiz verecek.

Ücretsiz verilecek ilk oyun Breathedge olarak karşımıza çıkmakta, ikinci ücretsiz verilecek oyun ise Poker Club olarak karşımıza çıkmakta. Gelin hep beraber oyunlara göz atalım.

Breathedge

Breathedge uzayda geçen hayatta kalma temalı bir oyun olarak karşımıza çıkmakta. Grafikleri ve oyun içi mekanikleri ile oldukça eğlenceli bir oyundur. Satış fiyatı ise 299 TL’dir.

Poker Club

Ripstone tarafından geliştirilen ve yayınlanan Poker Club oldukça keyifli bir poker similasyon oyunu olan Poker Club gerçekte poker oynama hissini sizlere yaşatacaktır. Oyunun satış fiyatı ise 33 TL’dir.

Yukarıda belirttiğimiz iki oyunu 4 Mayıs tarihine kadar Epic Games platformu üzerinden ücretsiz bir şekilde kütüphanenize ekleyebilirsiniz.