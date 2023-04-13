Epic Games Ücretsiz Oyunları Belli Oldu!

Günümüzün popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games ücretsiz oyun dağıtımı konusunda hızını kesmemiş durumda. Özellikle son zamanlarda ücretsiz verdiği oyunlar A kalitede olup oyuncuları oldukça mutlu etmekte.

İlk olarak ücretsiz verilecek 2 oyuna bir göz atalım; Ücretsiz verilecek ilk oyunumuz MORDHAU diğer oyun ise Second Extinction. Oyunlara göz attığımız zaman iki oyunda bilindik bir oyun olarak karşımıza çıkıyor.

MORDHAU

Orta Çağ döneminde geçen MORDHAU oldukça keyifli bir oyun olarak karşımıza çıkmaktadır. Çok oyunculu ve tek oyunculu modları ile birlikte arkadaşlarını ile birlikte keyifli vakit geçirebilirsiniz. Oyunun normal fiyatı ise 229 TL olarak satışa sunulmakta.

Second Extinction

2020 yılında piyasaya çıkış yapan Second Extinction FPS oyunlarının tanındık isimleri arasında yerini almakta. Oyun içinde devasa boyutlarda ki dinozorlar ile mücadele edip hayatta kalmaya çalışacağınız aksiyon dolu bir oyun olarak karşımıza çıkmakta.