Ana Sayfa » Oyun Epic Games Ücretsiz Oyunu Açıklandı – 4 Temmuz Perşembe Oyun Epic Games Ücretsiz Oyunu Açıklandı – 4 Temmuz Perşembe Emine Emre 4 Görüntüleme

Türkiye’deki oyun severlerin en çok kullandığı dijital oyun dağıtım platformu Epic Games bedava oyunları, oyun severlere hediye etmeye devam ediyor. Epic Games Store’da geçtiğimiz hafta Sunless Skies: Sovereign oyunu ücretsiz sunulmuştu. Yeni haftanın ücretsizi ise belli oldu. 4 Temmuz Perşembe itibarı ile Epic Games ücretsiz oyunu açıklandı, işte ayrıntılar…

Epic Games Ücretsiz Oyunu Açıklandı – 4 Temmuz Perşembe

Dijital oyun platformları arasından Steam’den sonra en çok kullanılan ve yerli kullanıcı için en uygun fiyatlı platform Epic Games olarak karşımıza çıkıyor. Global çapta sektörün lideri Steam; ancak Steam hem TL ile ödeme sistemini kaldırdı hem de oyun fiyatları oldukça yüksek. Epic Games’in her hafta sunduğu ücretsiz yapımlar ise oyun severlerin kütüphanelerini bedava bir şekilde büyütmelerine yardımcı oluyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Geçtiğimiz hafta perşembe günü yani 27 Haziran’da Epic Games Store Sunless Skies: Sovereign oyununu tüm kullanıcıları için ücretsiz yapmıştı. Bu oyun hala ücretsiz durumda bugün, 4 Temmuz, saat 18:00’a kadar ücretsiz indirilebilir durumda. Saat 18:00’da bahse konu oyunun bedava indirme seçeneği bitecek ve The Falconeer: Standard Edition ücretsiz olacak. Yani yeni haftanın Epic Games ücretsiz oyunu sevilen hava savaşı oyunu The Falconeer olacak.

The Falconeer 4 Temmuz saat 18:00’dan 11 Temmuz 18:00’a kadar Epic Games’ten ücretsiz olarak indirilebilecek. Eğer bu tarz oyunları seviyorsanız, bedava indirme fırsatını kaçırmayın. Peki Falconeer Epic Games’te nasıl ücretsiz indirilir, bakalım…

Epic Games Falconeer Ücretsiz Nasıl İndirilir?

2020 yapımı Falconeer hava savaşı oyununu ücretsiz indirmek için öncelikle Epic Games Store resmi web sitesine gidilir ve kullanıcı hesabına girilir. Ardından Epic Games’te Falconeer sayfasına gidilerek YÜKLE sekmesi tıklanır ve oyun kullanıcı kütüphanesine eklenmiş olur. Bu aşamadan sonra kullanıcı, Epic Games hesabını kapatmadığı sürece Falconeer’i ücretsiz bir şekilde oynayabilir.

Falconeer Oyunu Hakkında Bilgi

Tomas Sala tarafından geliştirilen ve Wired Productions tarafından yayınlanan Falconeer ilk olarrak 2020 yılında yayınlanmıştır. Windows, Xbox One için ve Xbox Series X / S için lansman oyunu olarak piyasaya sürülmüş olup 17 Haziran 2021’de ise Amazon Luna sürümü olarak oyun severlere sunulmuştur.

Nişancı oyunu, bağımsız video oyunu, rol yapma oyunu, macera oyunu, hava savaşı oyunu, simülasyon oyunu gibi pek çok kategoriden unsurlar barındıran bu yapım tek oyunculu moda sahiptir. Falconeer hemen hemen tüm konsollarda ve PC platformunda oynanabilmektedir. Oyunun Steam kullanıcı beğeni puanı yüzde 83 olarak açıklanmıştır.