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Epic Games Ücretsiz Oyunu Belli Oldu!

Bu haftaki ücretsiz oyun olan Grime'i 39 TL değerinde olup, 13 Temmuz'a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

Mustafa

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Epic Games Ücretsiz Oyun

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Günümüzün popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games ücretsiz oyun dağıtımı konusunda hızını kesmemiş durumda. Özellikle son zamanlarda ücretsiz verdiği oyunlar ile dikkat çeken şirket bu haftaki ücretsiz oyununa göz atalım.

İlk olarak ücretsiz verilecek oyun Grime olarak belirlendi sizlere oyunun konusu kısaca özetleyelim; Grime insanlarla mitolojik varlıklar arasındaki dengeyi korumakla görevli olan bir varlık olarak oyunda ki yerimizi alacağız.

Oyunun mekaniklere baktığımız zaman şu anki oyunlara nazaran grafik konusunda biraz geride kaldığını görüyoruz.

Grime Sistem Gereksinimleri

Önerilen

  • İşletim Sistemi: Windows 10
  • İşlemci: Intel i5 3470
  • Bellek: 8 GB RAM
  • Depolama: 10 GB

Son olarak Grime’i 39 TL değerinde olan olup, 13 Temmuz’a kadar kütüphanenize ekleyebilirsiniz.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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