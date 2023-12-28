Epic Games Ücretsiz Oyunu Belli Oldu!

Günümüzün en popüler çevrimiçi oyun platformlarından biri olan Epic Games ücretsiz oyun kampanyasına son hızda devam etmekte. Bugünkü yazımızda sizlere Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyununa göz atacağız.

Epic Games’in bu haftaki ücretsiz oyunu Cat Quest oldu, gelin hep beraber oyunu inceleyelim ama ilk olarak oyunun konusunu sizlere kısaca bahsedelim.

Cat Quest 2017 yılında piyasaya çıkış yapmıştır. Dünyasında keşfedilecek savaş dolu bir serüven ile aksiyon RPG oyunu olarak karşımıza çıkmaktadır.

Cat Quest Sistem Gereksinimi

İşletim Sistemi: Windows 7

İşlemci: Intel Core i3

Bellek: 4 GB RAM

Ekran Kartı: Intel HD Graphics 520

Depolama: 250 MB depolama alanı

Yukarıda ki sistem gereksinimlerine bakıldığı zaman oldukça düşük sistem gereksinime sahip olan oyun normal bir bilgisayara sahip olan birey için oldukça kolay oynanabilir bir oyun olarak karşımıza çıkmakta.

Cat Quest’i eğer oynamak istiyorsanız Epic Games Store kısmından 29 Aralığa kadar kütüphanenize ekleyerek oyunun tadını çıkarabilirsiniz.