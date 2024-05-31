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Epic Games yeni ücretsiz oyunu ile aksiyon türünü seven oyuncuları odukça mutlu etti. 30 mayıs 6 Haziran tarihleri arasında geçerli olmak üzere Epic Games ücretsiz oyunu Chivalry 2 oldu. Epic Games’te haftanın ücretsiz oyunu erişime açıldı ancak oyunu ücretsiz bir şekilde nasıl indirebiliriz, açıklayalım…

Epic Games Ücretsiz Oyunu Chivalry 2 Oldu – 31 Mayıs

Küresel çapta en çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformu Epic Games her hafta kullanıcılarına ücretsiz oyun ya da oyunlar hediye ediyor. Yeni haftanın ücretsiz oyunu olan Chivalry 2 de erişime açıldı. Geçtiğimiz hafta platformun ücretsiz oyunu Farming Simulator 22 idi. Ardından hem Epic Games Store hem de Steam Warhammer 40000: Gladius oyununu ücretsiz olarak sundu. Yani Epic Games geçtiğimiz hafta 2 oyunu kullanıcılarına bedava hediye etmiş oldu.

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Yeni haftanın ücretsiz oyunu olan Chivalry 2, oyun tutkunlarının oldukça beğendiği bir yapım. Epic Games Store’da Chivalry 2’nin fiyatı normalde 69 TL; Steam’de ise oyunun indirimli fiyatı 13,2 dolar seviyesinde. Yani eğer bu oyunu merak ediyorsanız bu fırsatı kaçırmayıp kütüphanenize ekleyerek istediğiniz zaman ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.

Torn Banner Studios tarafından geliştirilen Chivalry 2, Tripwire Interactive tarafından yayınlanmıştır. 2021 yılında piyasaya sürülen oyun PlayStation 5, PlayStation 4, GeForce Now, Xbox One, Xbox Cloud Gaming, Microsoft Windows, Xbox X ve S Serisi platformlarında oynanabilmektedir. Çok oyunculu bir dövüş oyunu olan yapım “en iyi aksiyon oyunu ödülüne” aday gösterilmiştir. Chivalry 2, yüzde 92 beğeni oranına sahip, birinci şahıs nişancı oyundur. Bu popüler yapım Orta Çağ’da geçmektedir.

Chivalry 2 Epic Games’te Nasıl Ücretsiz İndirilir?

Chivalry 2’yi Epic Games’ten ücretsiz bir şekilde indirmek için öncelikle platformun resmi web sitesine gidilir ve kullanıcı hesabına girilir. Eğer bir kullanıcı hesabınız yoksa hemen alabilirsiniz. Ardından Epic Games Store’da Chivalry 2 sayfasına gidilerek “yükle” butonuna tıklanır ve oyun kütüphaneye indirilir. Ücretsiz bir şekilde kütüphaneye eklenen bu oyunu, istediğiniz zaman oynayabilirsiniz; ancak Epic Games hesabınız açık kaldığı sürece. Chivalry 2’nin, 6 Haziran tarihine kadar ücretsiz olduğunu hatırlatalım.