Ana Sayfa » Oyun Epic Games Yeni Bedava Oyunu 20 Minutes Till Dawn – 3 Ocak 2024 Oyun Epic Games Yeni Bedava Oyunu 20 Minutes Till Dawn – 3 Ocak 2024 Emine Emre 15 Görüntüleme 0

2023 yılının son haftasında başlayan ve 2024 yılı ile birlikte devam eden Epic Games ücretsiz oyun kampanyasında yavaş yavaş sona yaklaşılırken, bugünün bedava oyunu da belli oldu. Epic Games Store tarafından 3 Ocak Çarşamba akşamına kadar oyunculara ücretsiz şekilde sağlanacak oyun, düşman dalgalarını temizleyip hayatta kalmaya çalıştığınız roguelite oyunu 20 Minutes Till Dawn olarak deklare edildi. Epic Games yeni bedava oyunu 20 Minutes Till Dawn hakkında detaylara göz atalım:

Epic Games Yeni Bedava Oyunu 20 Minutes Till Dawn – 3 Ocak 2024

Flanne tarafından geliştirilen ve Erabit tarafından yayımlanan; “Nişancı oyunu, bağımsız video oyunu, role playing game, gündelik oyun, adventure ve strateji” türlerindeki yapım PC için hem Steam de hem de Epic Games Store da bulunuyor. Nintendo Switch, Android, iOS, Microsoft Windows (PC), macOS ve Klasik Mac OS tarafından yayımlanan oyunun güncel olarak Steam fiyatı 3,24 dolar düzeyinde bulunuyor. Steam de 5 dolarlık orijinal fiyattan yüzde 35 seviyesinde indirime giren oyun, Epic Games’in bedava oyun kampanyası uyarınca ücretsiz dağıtılıyor.

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Bugüne değin Steam üzerinden 25 bine yakın inceleme alan 20 Minutes Till Dawn, bu incelemelerde “çok olumlu” görüş ortalaması yakalamayı başardı. Oyuncuların 20 Minutes Till Dawn hakkındaki görüşlerine göz atmak gerekirse:

“Vampire Survivors tarzı oyunları sevenler için son derece keyifli bir yapım. Zamanında Steam de indirimde iken 20 TL’ye almıştım sanırım. Şu anda Steam’den almaya kalksam 100 lira. Epic Games hazır ücretsiz veriyor iken kütüphanelere eklemekte fayda var.”

“Steam dolara geçmeden önce almıştım, iyi ki de almışım. Ha bu fiyattan bile alınabilir (3,5 dolar). Fiyatını hak eden bir oyun. Ama Epic Games Store üyeliğiniz varsa hiç kaçırmadan kütüphanenize eklemenizi tavsiye ederim.”

“Geyik abla favorim. Daha fazla bilgi vermeyeyim de spoiler olmasın. Bir çok karakter, güçlendirme ve silah var, fiyatına nazaran çok daha kaliteli bir yapım olduğunu söyleyebilirim. Keyifli zaman geçirtir, Epic Games üyeliği olmayan da açsın, buna değer.”