Abone sayısını ve oyun kütüphanesini hızla artırmaya devam Eden Epic Games, tüm dünyada en çok kullanılan ikinci dijital oyun dağıtım platformu olarak faaliyet gösteriyor. Her hafta bazı oyunları kullanıcılarına ücretsiz olarak hediye eden Epic Games, yeni haftanın ücretsiz oyunu da eşime açıldı. Peki bu hafta Epic Games hangi oyunu hediye ediyor?

Epic Games Yeni Haftanın Ücretsiz Oyunu Erişime Açıldı – 15 Mart 2024

Epic Games’in ülkemizdeki kullanım oranı artmaya devam ediyor. Ücretsiz oyun hediyeleri ile kullanıcılarının kalbini kazanan platform, bilindiği üzere her hafta en az bir oyunu ücretsiz sunuyor. Geçtiğimiz haftanın ücretsiz oyunu Astro Duel 2 idi. Yeni haftanın ücretsiz oyunu ise Deus Ex Mankind Divided oldu.

En sevilen RPG oyunlarından biri olan yapım 21 Mart tarihine kadar Epic Games’ten ücretsiz olarak indirilebilecek. 21 Mart’a kadar Deus Ex: Mankind Divided’i oyun kütüphanesine ekleyen kullanıcılar, bundan sonra oyunu tamamen ücretsiz bir şekilde istedikleri zaman oynayabilecekler; tabii Epic Games hesapları açık kaldığı sürece.

Epic Games Deus Ex: Mankind Divided Ücretsiz Nasıl İndirilir?

Deus Ex: Mankind Divided oyununu Epic Games’ten ücretsiz bir biçimde indirmek için öncelikle platformun resmi web sitesine girilir ve kullanıcı hesabına giriş yapılır. Ardından platformda Deus Ex: Mankind Divided oyununun sayfasına giderek “yükle” butonuna tıklanır ve oyun böylelikle kullanıcının kütüphanesine indirilmiş olur.

Deus Ex Mankind Divided Hakkında

Eidos-Montréal, Feral Interactive ve Nixxes Software tarafından geliştirilen Deus Ex Mankind Divided, Eidos Interactive, Feral Interactive ve Square Enix tarafından yayınlanmıştır. 23 Ağustos 2016 tarihinde piyasaya sürülen Deus Ex Mankind Divided, PlayStation 4, macOS, Xbox One, Microsoft Windows, Linux, Klasik Mac OS ve Mac OS platformlarında oynanabilmektedir.

Deus Ex: Human Revolution’un devamı niteliğinde olan bu yapım birinci şahıs nişancı, gizlilik oyunu, aksiyon rol yapma oyunu ve macera oyunu kategorilerinde yer almaktadır. Oyun bir önceki yapımdan 2 yıl sonrasındaki zaman diliminde geçmekte olup, esas karakter Adam Jensen’in vücudunda meydana gelen yeniliklerle geri dönüşü konu edilmektedir. Sevilen RPG oyunu Deus Ex Mankind Divided tek oyunculu bir yapımdır.