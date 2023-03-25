Epic Games Yeni Oyun Motorunu Otomobil İçinde Sergileyecek!

Cep telefonlarının ve elektrikli arabaların entegrasyonu her geçen gün artıyor. Unreal Engine, grafik dünyasını oldukça hızlı bir şekilde değiştiriyor. Otomotiv endüstrisinin kendi amaçları için kullanmaya başlayarak ilk adımı attı.

Rivian ve Volvo, Epic Games ile ortak olarak araç içi bilgi eğlence alanında bir ilke imza attı. Bu ürünler ile VW’nin şirket içinde geliştirdiği grafikler ve animasyonlar ile oldukça başarılı görünüyor.

Bununla beraber Epic Games, Unreal Engine’in 5.2 sürümünde kaydedilen ilerlemeyi sergilemek için en son sunumunda Rivian R1T aracını kullandı.

Arabada bu kadar detaylı grafiklere ihtiyacımız var mı? Kesinlikle evet, kullanıcı arayüzü tüm araç deneyiminin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Bazı grafikler şok edici derecede iyi gözükmekte. Fakat geliştirmeler üstünde çalışılmaya devam ediliyor.

Bunun yanında Unreal Engine, araç içi grafik geliştiriciler için tercih edilen bir araç haline geliyor. Otomotiv endüstrisinde tamamen yeni bir alan ve oyun tasarımından çok da farklı değil gibi gözükmekte.