Ülkemizde en çok kullanılan dijital oyun platformlarından Epic Games Store haftalık ücretsiz oyunlarına devam ediyor. Bu hafta platformda 2 oyun bedava sunuluyor; üstelik yaklaşık 700 TL değerinde! Oyun kütüphanesini genişletmek isteyenler için Epic Games yeni ücretsiz oyunları erişime açıldı. 13 – 19 Eylül arasında bedava indirilebilecek olan oyunlar içeriğimizde…

Epic Games Yeni Ücretsiz Oyunları Erişime Açıldı – 13 Eylül!

Epic Games Store kullanıcılarına ücretsiz oyun hediye etmeye devam ediyor. Her hafta Perşembe günleri yeni oyunla kullanıcılarını karşısına çıkan Epic Games geçtiğimiz hafta en sevilen futbol oyunlarından Football Manager 2024 ve Snipper Gost Warrior Contracts oyunlarını bedava sunan platform şimdi de yaklaşık 700 TL’lik 2 oyunu bedava erişime açtı; Rugrats Adventures in Gameland ve Super Crazy Rhythm Castle.

Rugrats Adventures in Gameland ve Super Crazy Rhythm Castle 13 Eylül ile 19 Eylül tarihleri arasında Epic Games kullanıcıları tarafından ücretsiz olarak indirilebilecek. Oyunları kütüphanesine ekleyen kullanıcı istediği zaman bu yapımları deneyimleme imkanına sahip olacak. Peki Epic Games’te Rugrats Adventures in Gameland ve Super Crazy Rhythm Castle nasıl ücretsiz indirilir, bakalım…

Epic Games Ücretsiz Oyun Nasıl İndirilir?

Epic Games Store haftalık ücretsiz oyunlarını indirmek için öncelikle Epic Games Store resmi sitesine gidilir. Ardından kullanıcı hesabına girilerek ilgili ücretsiz yapımların sayfasına gidilir ve YÜKLE butonu tıklanır. Bu şekilde oyun, kullanıcı kütüphanesine hiçbir ücret ödemeden indirilmiş olur.

Rugrats Adventures in Gameland Hakkında

2024 yılının Mart ayında piyasaya sürülen Rugrats Adventures in Gameland, The Media Indie Exchange ve Wallride tarafından geliştirilmiş ve The Media Indie Exchange tarafından yayınlanmıştır. Sevilen bir platform oyunu olan Rugrats Adventures in Gameland beğeni oranı yüzde 87 seviyelerindedir. Oyun; Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Xbox X ve S Serisi ve Microsoft Windows platformlarında oynanabilmektedir. Oyunun Epic Games’teki normal fiyatı 350 TL seviyesindedir.

Super Crazy Rhythm Castle Hakkında

Second Impact Games tarafından geliştirilen Super Crazy Rhythm Castle, Konami tarafından yayınlanmıştır. PlayStation 5, Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Xbox X ve S Serisi platformlarında oynanabilen yapım müzik oyunu, aksiyon oyunu, bağımsız video oyunu ve adventure kategorilerinde yer almakta. 2023’ün Kasım ayında yayınlanan oyun beğeni oranı ise yüzde 90 seviyelerinde. Oyunun Epic Games’teki normal fiyatı 340 TL seviyesindedir.