Ana Sayfa » Oyun Epic Games Yılbaşı Ücretsiz Oyun Kampanyası Başladı, İşte Günün Ücretsizi! Oyun Epic Games Yılbaşı Ücretsiz Oyun Kampanyası Başladı, İşte Günün Ücretsizi! Emine Emre 8 Görüntüleme

Oyun severlerin en çok kullandıkları dijital oyun dağıtım platformlarından biri olan Epic Games, kullanıcılarına oyun hediye etmeye devam ediyor. Epic Games bilindiği üzere haftalık olarak ücretsiz oyun sunmaktaydı, şimdi ise yeni yıla kadar her gün yeni bir oyun hediye edilecek. Bu kapsamda Epic Games yılbaşı ücretsiz oyun kampanyası başladı ve 19 Aralık 2024 tarihi itibarı ile günün ücretsiz oyunu erişime açıldı. İşte Epic Games’te 19 – 20 Aralık ücretsiz oyunu!

Epic Games Yılbaşı Ücretsiz Oyun Kampanyası Başladı

Epic Games her hafta kullanıcılarına en az bir oyunu ücretsiz bir şekilde sunuyor ve bir hafta boyunca bu oyun bedava bir şekilde indirilebiliyordu. Şimdi ise platformda yeni bir kampanya başlatıldı ve her gün yeni bir oyun bedava sunulacak. Epic Games’in artık klasikleşen yılbaşı ücretsiz oyun kampanyası bu yıl da başlamış oldu.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

2024 Epic Games yılbaşına özel ücretsiz oyun kapsamında ilk oyun bugün yani 19 Aralık’ta erişime açıldı. Platformun yeni yıla özel ilk hediye oyunu Vampire Survivors oldu. Oyun 20 Aralık 2024 saat 19:00’a kadar ücretsiz erişimde olacak. Bu saat geldiğinde ise Vampire Survivors normal fiyattan satılmaya devam etmeye başlayacak ve platformun yeni gizemli ücretsiz oyunu erişime açılacak.

Bir ruguelike oyunu olan Vampire Survivors’a hiçbir ücret ödemeden sahip olabilmek için 20 Aralık 19:00’a kadar kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Oyunu bedava indirmek için Epic Games Store resmi web sitesine giderek kullanıcı hesabına girilir. Ardından Vampire Survivors sayfasına giderek yükle butonu tıklanır. Bu şekilde oyun kullanıcı kütüphanesine inmiş olur ve istenildiği zaman ücretsiz bir şekilde oynanabilir.

Vampire Survivors Hakkında

Vampire Survivors, Luca Galante (Poncle) tarafından geliştirilmiş ve yayınlanmış olup 17 Aralık 2021 tarihinde oyuncuya sunulmuştur. Roguelike bir shoot ’em up rol yapma oyunu olan bu yapım PlayStation 4, PlayStation 5, Nintendo Switch, Xbox One, Xbox Series X ve S, Android, iOS, PC, GeForce Now, Xbox Cloud Gamig ve Klasic Mac OS platformlarında oynanabilmektedir. Oyun dalında BAFTA oyun ödülü ve oyun tasarımı dalında BAFTA oyun ödülü alan Vampire Survivors’un Steam puanı 10 üzerinden 10 şeklinde.