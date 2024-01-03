Ana Sayfa » Oyun Epic Games’in 3 – 4 Ocak’taki Ücretsiz Oyunu A Plague Tale Innocence Olabilir Oyun Epic Games’in 3 – 4 Ocak’taki Ücretsiz Oyunu A Plague Tale Innocence Olabilir Emine Emre 18 Görüntüleme 0

Epic Games ücretsiz oyunlarıyla oyun severlerin kalbini kazanmaya devam ediyor. 20 Aralık’tan bu yana her güne bir ücretsiz oyun hediyesi veren Epic Games, şimdiye kadar 15 oyunu kullanıcılarına ücretsiz sundu. 16. oyun yarın (3 Ocak 2024) açıklanacak ancak bu konuda bazı duyumlar mevcut. Epic Games’in 3 – 4 Ocak’taki ücretsiz oyunu A Plague Tale Innocence olabilir.

Epic Games’in 3 – 4 Ocak’taki Ücretsiz Oyunu A Plague Tale Innocence mi Olacak?

Steam’den sonra en çok kullanılan oyun platformu olan Epic Games, yerini sağlamlaştırmak ve ilk sıraya oturabilmek adına çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Oyun severler için yeni yıl hediyesi olarak her gün sürpriz bir oyunu ücretsiz sunan platformun 2 – 3 Ocak tarihlerindeki oyunu 20 Minutes Till Dawn oldu. 20 Aralık’ta başlayan kampanyanın 3 – 4 Ocak tarihleri için belirlenen oyunu henüz resmi olarak açıklanmadı ancak sürpriz yapımın A Plague Tale Innocence olabileceği konuşuluyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

A Plague Tale Innocence oyununun güncel ücreti Epic Games’te 50 TL. Eğer platformun 16. ücretsiz oyunu A Plague Tale Innocence ise 3 Ocak akşamından 4 Ocak saat 19:00’a kadar ücretsiz olarak indirilebilecek.

A Plague Tale Innocence Oyunu Hakkında

Sevilen oyunlardan biri olan A Plague Tale Innocence, Asobo Studio tarafından geliştirilmiş ve 2019 yılında PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox X ve S Serisi, Microsoft Windows platformları için piyasaya sürülmüştür. Focus Entertainment tarafından yayınlanan yapım tek oyunculu bir oyundur. Oynayanların tutkunu olduğu bu değerli yapım aksiyon-macera ve gizlilik türündedir.

A Plague Tale Innocence, Yüz Yıl Savaşları’nda Fransa’da geçmekte olup Amicia de Rune ile hasta olan erkek kardeşi Hugo’nun kaçış hikayesini konu edinmektedir. Rune ile Hugo hem Fransız askerlerinden hem de kara veba mikrobunu taşıyan farelerden kaçmaya çalışmaktadır.

A Plague Tale Innocence Epic Games’ten Ücretsiz Nasıl İndirilir?

Epic Games’in 20 Minutes Till Dawn’dan sonraki sürpriz ücretsiz oyunu A Plague Tale Innocence olduğu durumda, platformun resmi web sitesinden hesabınıza giriş yaparak oyunu indirebilir ve oyun kütüphanenize ekleyebilirsiniz. Bunun için oyunun üzerine gelip YÜKLE butonunu tıklamak yeterli.