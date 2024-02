Ana Sayfa » Oyun Epic Games’in Bedava Vereceği Oyun Doki Doki Literature Club Plus İnceleme Puanları ve Yorumları Oyun Epic Games’in Bedava Vereceği Oyun Doki Doki Literature Club Plus İnceleme Puanları ve Yorumları Emine Emre 8 Görüntüleme

Team Salvato tarafından geliştirilen ve Serenity Forge tarafından 2021 yılında yayımlanan; macera, psikolojik korku ve anime türlerindeki oyun Doki Doki Literature Club Plus, bu hafta Epic Games Store tarafından abonelerine ücretsiz şekilde dağıtılacak. Oyunun bedava dağıtılacağının Epic Games tarafından duyurulmasının akabinde, gamerların yapıma dair araştırmalar da sıklaştı. Epic Games’in bedava vereceği oyun Doki Doki Literature Club Plus inceleme puanları ve yorumları ne durumda, Cepkolik okurları ile birlikte göz atalım.

Doki Doki Literature Club Plus İnceleme Puanları ve Yorumları Nasıl?

Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Microsoft Windows (PC), Xbox One, Xbox X ve S Serisi ile Klasik Mac OS için piyasaya sürülen Doki Doki Literature Club Plus inceleme puanları şu şekilde:

Twinfinite — 100/100

Windows Central — 100/100

GOGconnected — 92/100

Game Rant — 90/100

RPG Fan — 88/100

Nintendo Force Magazine — 85/100

Gaming Trend — 85/100

Digitally Downloaded — 80/100

Nintendo Life — 80/100

Siliconera — 70/100

Oyun için ortalama Metacritic Puanı — 85/100

Ortalama oyuncu puanları — 82/100

Metacritic üzerinden aldığı incelemelerde iyi bir puan ortalaması yakalayan oyunun Steam üzerinden de bugüne değin 25 bine yakın inceleme aldığını ve bu incelemelerde “son derece olumlu” görüş ortalaması yakaladığını belirtmekte fayda var.

Oyunun Yorumları Nasıl?

Oyuna dair yapılan incelemelerde öne çıkan yorumlardan bir kaçına özet olarak göz atmak gerekirse:

“Doki Doki Literature Club her şeyden önce bir korku oyunuydu ve Doki Doki Literature Club Plus’ta da bu değişmemiş durumda. İsteğe bağlı içerik uyarıları, iç açıcı ve ayrı Yan Hikayeler ve bazı koleksiyon öğeleri sayesinde oyun biraz daha az korkunç ve korkutucu ama daha bütünlüklü geliyor. İlişkiler, akıl hastalığı, izolasyon ve suçluluk hakkındaki mesajında ​​daha kapsamlı ve eksiksiz bir his veriyor. Oyunun Plus sürümü mesajlarında daha kararlı bir his vererek oyunu neredeyse daha hüzünlü ve daha güzel hissettiriyor.” — Windows Central 100/100

“Doki Doki Literature Club son on yılın en akılda kalıcı, yaratıcı ve ikonik korku oyunları arasında yer alıyor ve bunu rahatlıkla sindirebilen herkesin deneyimlemesi gerekiyor. Oyunun Plus sürümü, karışıma daha da değerli hikaye içeriğini etkili bir şekilde ekliyor.” — Twinfinite 100/100

“Doki Doki Literature Club yakın tarihin en ünlü psikolojik korku oyunlarından biridir ve Plus sürümü, orijinali daha önce deneyimlemiş olan deneyimli oyuncular için deneyimi tazelemeye yetecek kadar yeni içerik ekliyor. Bu arada, Team Salvato’nun orijinal oyununu hiç denememiş olan oyuncular, şimdiye kadarki en eksiksiz deneyimi Doki Doki Literature Club da bulacaklar.” — Game Rant 90/100

“Doki Doki Literature Club Plus sevimli olduğu için, pembe olduğu için veya bir anime flört oyunu olduğu için küçümsemeyin; bu, Nintendo Switch’te bugüne kadarki en sinir bozucu, etkili korku oyunlarından biridir. Ekstra içerik, sürünen kaygıya ve yürek burkan hikayeye güzel bir şekilde katkıda bulunuyor, ancak Switch sürümü, bağlantı noktasındaki olağanüstü çabalara rağmen PC sürümünden biraz daha düşük bir his veriyor.” — Nintendo Life 80/100