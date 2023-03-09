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Epic Games’in Bu Haftaki Ücretsiz Oyunu Belli Oldu!

Mart ayına gelmemiz ile birlikte Epic Games ücretsiz oyun dağıtımında 33 TL’lik oyunu ücretsiz verecek.

Mustafa

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Epic Games

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Günümüzün en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games uzun süredir devam ettirdiği ücretsiz oyun dağıtımına son hızda devam etmekte. Mart ayına gelmemiz ile birlikte Epic Games ücretsiz oyun dağıtımında 33 TL’lik oyunu ücretsiz verecek.

İlk olarak ücretsiz verilecek oyun Call of the Sea olacak sizlere kısaca oyundan bahsedelim; Oyun 1934 yılında, Güney Pasifik’in ücra köşelerinde geçmekte. Norah isimli karakterimiz, kaybolan kocasının keşif gezisinin izini sürerek okyanusu aşar ve kendini yemyeşil bir ada bulur fakat bu ada isimsiz ve unutulmuş ve kayıp bir medeniyetin olduğu yerdir.

Oyun içi grafiklere baktığımız zaman normalin bir tık üstü diyebiliriz, fakat oyun içi hikaye ve bulmacalar oyunculara oldukça keyifli dakikalar yaşatmakta.

Oyunun bir de sistem gereksinimlerine göz atalım;

Call of the Sea Sistem Gereksinimleri

Minimum

  • İşletim Sistemi: 64 bit Windows 7/8.1/10
  • İşlemci: AMD FX-6100/Intel i3-3220
  • Bellek: 8 GB
  • Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7750, NVIDIA GeForce GTX 650
  • Depolama: 15 GB

Önerilen

  • İşletim Sistemi: 64 bit Windows 7/8.1/10
  • İşlemci: AMD Ryzen 7 1700/Intel i7-6700K
  • Bellek: 16 GB
  • Ekran Kartı: AMD RX Vega 56, NVIDIA GTX 1070/GTX1660Ti
  • Depolama: 15 GB

Bu oyunu Epic Games kütüphanenize 16 Mart’a kadar ekleyebilirsiniz.

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Mustafa
Mustafa
Teknoloji ve oyun dünyasında olan gelişmeleri takip edip sizlerle paylaşıyorum. Ayrıca reklam sektöründe bulunmaktayım. Unutmadan daima teknolojiyi takip et :)

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