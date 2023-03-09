Epic Games’in Bu Haftaki Ücretsiz Oyunu Belli Oldu!

Günümüzün en popüler oyun satın alma platformlarından biri olan Epic Games uzun süredir devam ettirdiği ücretsiz oyun dağıtımına son hızda devam etmekte. Mart ayına gelmemiz ile birlikte Epic Games ücretsiz oyun dağıtımında 33 TL’lik oyunu ücretsiz verecek.

İlk olarak ücretsiz verilecek oyun Call of the Sea olacak sizlere kısaca oyundan bahsedelim; Oyun 1934 yılında, Güney Pasifik’in ücra köşelerinde geçmekte. Norah isimli karakterimiz, kaybolan kocasının keşif gezisinin izini sürerek okyanusu aşar ve kendini yemyeşil bir ada bulur fakat bu ada isimsiz ve unutulmuş ve kayıp bir medeniyetin olduğu yerdir.

Oyun içi grafiklere baktığımız zaman normalin bir tık üstü diyebiliriz, fakat oyun içi hikaye ve bulmacalar oyunculara oldukça keyifli dakikalar yaşatmakta.

Oyunun bir de sistem gereksinimlerine göz atalım;

Call of the Sea Sistem Gereksinimleri

Minimum

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 7/8.1/10

İşlemci: AMD FX-6100/Intel i3-3220

Bellek: 8 GB

Ekran Kartı: AMD Radeon HD 7750, NVIDIA GeForce GTX 650

Depolama: 15 GB

Önerilen

İşletim Sistemi: 64 bit Windows 7/8.1/10

İşlemci: AMD Ryzen 7 1700/Intel i7-6700K

Bellek: 16 GB

Ekran Kartı: AMD RX Vega 56, NVIDIA GTX 1070/GTX1660Ti

Depolama: 15 GB

Bu oyunu Epic Games kütüphanenize 16 Mart’a kadar ekleyebilirsiniz.