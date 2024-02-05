Ana Sayfa » Oyun Epic Games’in Yeni Ücretsiz Oyunu Belli Oldu – 5 Şubat 2024 Oyun Epic Games’in Yeni Ücretsiz Oyunu Belli Oldu – 5 Şubat 2024 Emine Emre 14 Görüntüleme

Global çapta en çok kullanılan ikinci büyük dijital oyun dağıtım platformu Epic Games, her hafta bir oyunu üyelerine hediye olarak ücretsiz sunuyor. Belirlenen oyun, 1 haftalık bir süre boyunca kullanıcılar tarafından kütüphanelerine ücretsiz olarak eklenebiliyor. Ücretsiz oyun fırsatı her haftanın Perşembe günü yenilenerek oyun değiştiriliyor. Epic Games’in haftalık yeni ücretsiz oyunu da belli oldu; bu hafta iki oyun ücretsiz geliyor…

Epic Games’in Yeni Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

Epic Games’in her hafta kullanıcılarına ücretsiz sunduğu son oyun, 1 Şubat Perşembe günü erişime açılan Doors – Paradox idi. Oldukça fazla bekleyeni bulunan Doors – Paradox oyunu Epic Games üyelerini fazlasıyla memnun etti. 1 Şubat’ta erişime açılan sevile oyun Doors – Paradox 8 Şubat Perşembe gününe kadar Epic Games’ten ücretsiz olarak indirilebilecek.

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Macera bulmaca oyunu olan Doors – Paradox’un ardından Epic Games’in haftalık ücretsiz oyunu ya da daha doğru bir tabirle oyunları açıklandı. Epic Games yeni hafta için iki oyunu ücretsiz sunmaya karar verdi. Bu kapsamda 8 Şubat tarihinde Epic Games üyelerinin ücretsiz bir şekilde kütüphanelerine ekleyebilecekleri oyunlar; Doki Doki Literature Club Plus! ve Lost Castle oldu. Bahse konu oyunlar 8 Şubat ile 15 Şubat tarihleri arasında platformda ücretsiz sunulacak.

Doki Doki Literature Club Plus! Hakkında

Doki Doki Literature Club Plus! kullanıcı beğenme oranı yüzde 95’in üzerinde, günlük keyifli bir oyun olarak sunulmuştur. Macera, bağımsız video oyunu, gündelik oyun kategorilerinde bulunan Doki Doki, Team Salvato tarafından geliştirilmiş ve Serenity Forge tarafından yayınlanmıştır. Doki Doki; Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Xbox X ve S Serisi ve Klasik Mac OS platformları için 2021 yılında piyasaya sürülmüştür. Sevilen yapım Doki Doki, 8 Şubat – 15 Şubat tarihleri arasında Epic Games’te ücretsiz sunulacaktır.

Lost Castle Hakkında!

Epic Games’in 8 – 15 Şubat tarihleri arasında ücretsiz erişime açacağı oyunlardan biri de Lost Castle’dır. Yüzde 90’ın üzerinde kullanıcı beğenme oranına sahip olan yapım, 2016 yılında piyasaya sürülmüştür. Hunter Studio tarafından geliştirilen Lost Castle, Another Indie ve Neon Doctrine tarafından yayınlanmıştır.

Nintendo Switch, PlayStation 4, Microsoft Windows, Linux ve Klasik Mac OS platformlarında oynanabilen bu keyifli oyun bağımsız video oyunu, role playing game, nişancı oyunu, dövüş oyunu ve macera oyunu kategorilerinde yer almaktadır. Lost Castle’ı denemek isteyenler 8 Şubat ile 15 Şubat arasında Epic Games’ten ücretsiz olarak kütüphanelerine indirebilirler.

Epic Games’ten Ücretsiz Oyun Nasıl İndirilir?

Daha önce Epic Games platformunu kullanmamış ve avantajlarından faydalanmamış olanlar, oyunları ücretsiz olarak nasıl indirecekleri konusunda “Epic Games’ten nasıl ücretsiz oyun indiririm?” şeklinde araştırmalar yapmaktalar. Biz de bu bağlamda konuyu açıklamak istedik.

Epic Games’ten ücretsiz oyun indirebilmek için öncelikle platforma üyelik oluşturulmalıdır. Ardından oluşturduğunuz Epic Games hesabınıza girerek platformda ücretsiz sunulan oyunun üzerindeki “yükle” butonuna tıklayıp, ilgili oyunu kütüphanenize ekleyebilirsiniz.