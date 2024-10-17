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Epic Games Store her hafta kullanıcılarına en az bir oyun hediye ediyor. Çeşitli kategorilerde oyunları ücretsiz sunarak oyuncuların farklı yapımları bedava deneyimlemesine olanak tanıyan Epic Games’te bu hafta 2 oyun ücretsiz oldu. İşte 17 – 24 Ekim tarihleri arasında bedava olan yapımlar…

Epic Games’te Bu Hafta 2 Oyun Ücretsiz Oldu – 17 Ekim

Steam’den sonra en çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformu Epic Games oyunculara yeni yapımlar sunmaya devam ediyor. Platformda bu hafta 2 oyun ücretsiz oldu. Geçtiğimiz hafta yani 10 – 17 Ekim arasında Outliver: Tribulation ve Empyrion – Galactic Survival oyunları ücretsiz olarak erişime açılmıştı. 17 – 24 Ekim tarihleri arası içinse Invincible Presents: Atom Eve ve Kardboard Kings: Card Shop Simulator ücretsiz oldu.

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17 Ekim saat 18:00 itibarı ile söz konusu oyunlar erişime açıldı ve 24 Ekim 18:00’a kadar ücretsiz bir şekilde indirilebilecek. Siz de farklı oyunlar denemeyi seviyorsanız bu yapımları kütüphanenize eklemeyi unutmayın. Peki Epic Games’te ücretsiz oyun nasıl indirilir, bakalım…

Invincible Presents: Atom Eve ve Kardboard Kings: Card Shop Simulator oyunlarını platformda bedava bir şekilde indirebilmek için öncelikle Epic Games Store resmi web sitesine gidilerek kullanıcı hesabına girilir. Akabinde ilgili oyunu sayfasına gidip “yükle” butonunu tıklamak yeterlidir. Böylelikle oyun kullanıcı kütüphanesine inmiş olur ve istenildiği zaman deneyimlenebilir.

Invincible Presents: Atom Eve Hakkında

14 Kasım 2023 tarihinde piyasaya sürülen PC oyunu Invincible Presents: Atom Eve, Terrible Posture Games tarafından geliştirilmiş ve Skybound Games tarafından yayınlanmıştır. Macera oyunu severlerin oldukça hoşuna gidecek bu yapım Invincible dizisinin evreninde geçmektedir. Bu yapımda oyuncular süper kahraman Atom Eve olacaklar ve kahramanlık yapacaklar. RPG oyunu Invincible Presents: Atom Eve’nin beğeni oranı oldukça yüksek; yüzde 88.

Kardboard Kings: Card Shop Simulator Hakkında

Kardboard Kings: Card Shop Simulator Henry’s House tarafından geliştirilmiş ve Akupara Games ve Special Reserve Games tarafından yayınlanmıştır. Tek oyunculu bir yönetim mağazacılık oyunu olan bu yapım Nintendo Switch ve PC platformlarında oynanabilmektedir. 10 Şubat 2022 tarihinde piyasaya sürülen yapımın beğeni oranı Steam’de 10 üzerinden 7’dir.