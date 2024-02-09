Epic Games’te Haftanın Ücretsiz Oyunları Erişime Açıldı – 9 Şubat

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Her hafta abonelerine farklı oyunları ücretsiz olarak sunan Epic Games, 8 – 15 Şubat haftası için iki oyun hediye ediyor. Oyunlardan biri korku rol yapma oyunu Doki Doki Literature Club Plus! iken diğeri ise bir RPG Rogue-Lite oyunu olan Lost Castle. Epic Games’te haftanın ücretsiz oyunları erişime açıldı ve önümüzdeki haftanın hediye oyunu da belli oldu. İşte detaylar…

Epic Games’te Haftanın Ücretsiz Oyunları Erişime Açıldı

Dijital oyun dağıtım platformu, Steam’in baş rakibi Epic Games’in bu hafta için belirlediği ücretsiz oyunlar erişime açıldı. Epic Games aboneleri 8 – 15 Şubat tarihleri arasında Doki Doki Literature Club Plus! ve Lost Castle’ı ücretsiz oarak kütüphanelerine ekleyebilecekler. Bu oyunlardan Doki Doki Literature Club Plus! aksiyon RPG oyunu iken Lost Castle ise sevilen bir korku rol yapma oyunu diyebiliriz.

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Epic Games’te 1 haftalığına ücretsiz olan oyunlardan Doki Doki Literature Club Plus!‘ın Steam fiyatı 11,24 dolar seviyelerinde. Lost Castle fiyatı ise Steam’de yüzde 60 oranında bir indirim ile 4 dolar seviyelerinde. Platformda ücretsiz olarak sunulan oyunları kütüphanenize ekledikten sonra artık o oyunu istediğiniz zaman ücretsiz oynama hakkına sahip oluyorsunuz. Epic Games ile Steam platformlarının kıyasıya yarışı abonelere özel avantajlara dönüşüyor ve bu rekabet en çok kullanıcıyı memnun ediyor. Peki Epic Games ücretsiz oyunları nasıl indirilir, açıklayalım…

Epic Games’ten Ücretsiz Oyun Nasıl İndirilir?

Epic Games’ten ücretsiz bir şekilde oyun indirmek oldukça kolay bir şekilde gerçekleştirilebilir. Ücretsiz oyunları indirmek için Epic Games resmi web sitesine gidilerek kullanıcı hesabına giriş yapılır. Ücretsiz oyunlardan faydalanmak için Epic Games’e üye olmanız gerekmektedir. Kullanıcı hesabına girildikten sonra ilgili oyunun üzerine giderek “yükle” butonuna tıklanır. Böylelikle oyun kütüphanenize eklenmiş olur ve hesabınızı kapatmadığınız müddetçe oyunu ücretsiz bir şekilde oynayabilirsiniz.

Epic Games’in 15 Şubat’ta Erişime Açılacak Ücretsiz Oyunu Belli Oldu

Yukarıda bahsettiğimiz oyunların yanı sıra Epic Games’in haftaya erişime açacağı ücretsiz oyunu da belli oldu. Epic Games abonelerinin ücretsiz olarak indirebileceği bir sonraki oyun Dakar Desert Rally olarak açıklandı. Bir yarış oyunu olan Dakar Desert Rally şu anda Epic Games’te 390 TL. oyunun Steam fiyatı ise 21,69 dolar civarında.

2022 yılında piyasaya sürülen Dakar Desert Rally, Bigmoon Entertainment tarafından geliştirilmiş olup Saber Interactive tarafından piyasaya sürülmüştür. Oyun; PlayStation 4, PlayStation 5 ile Xbox One, Xbox X, Xbox S Serisi ve Microsoft Windows platformlarında yayınlanmıştır. Dakar Desert Rally racing, simülasyon oyunu, spor oyunu ve yarış oyunu kategorilerinde yer almaktadır.