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Epic Games her hafta belirlediği oyunları kullanıcılarına ücretsiz olarak sunmakta. Genellikle Perşembe günleri yeni oyunları erişime açan dijital oyun dağıtım platformu bu hafta (15 Şubat) Dakar Desert Rally oyununu ücretsiz sundu. Platformda gelecek hafta ücretsiz sunulacak oyunlarsa şimdiden belli oldu. İşte detaylar…

Epic Games’te Haftanın Ücretsiz Oyunu Erişime Açıldı – 15 Şubat 2024

Epic Games ülkemizde en çok kullanılan dijital oyun platformlarından biri olarak hizmet vermekte. Küresel çapta Steam bu alanda liste başı idi ancak Steam’in TL ilde ödeme olanağını kaldırması, kullanıcıların çoğunu Epic Games’e yöneltti. Epic Games’in kullanıcı sayısı yalnızca bu sebepten dolayı değil, şirketin stratejik yöntemlerinden dolayı da artmakta.

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Geçtiğimiz günlerde Epic Games’te pek çok oyunun fiyatına zam geldi. Ancak zamlı hali ile bile fiyatlar, Steam’den daha uyguna geliyor. Bununla birlikte Epic Games’in kullanıcılarına her hafta ücretsiz oyunlar sunması gibi bazı özellikleri de platformun avantaları arasında.

15 Şubat Perşembe günü Dakar Desert Rally oyunu platform üyelerine ücretsiz olarak erişime açıldı. Sevilen off – road oyunu 1 hafta boyunca yani 22 Şubat tarihine kadar ücretsiz olarak indirilebilecek. Dakar Desert Rally oyununun normal fiyatı Epic Games’te 390 TL seviyelerinde.

Peki Epic Games’ten Dakar Desert Rally Oyunu Ücretsiz Olarak Nasıl İndirilir?

Haftanın ücretsiz oyunu Dakar Deset Rally indirmek için Epic Games resmi internet sitesinde Dakar Deset Rally oyunun sayfasına gidip yükle butonuna tıklamak yeterlidir. Öncelikle Epic Games hesabınıza giriş yapmanız gerekmektedir. Oyunu kütüphanenize eklediğiniz zaman ücretsiz olarak oynayabilirsiniz, tabii Epic Games hesabınızı kapatmadığınız sürece.

Dakar Desert Rally Hakkında

Bigmoon Entertainment tarafından geliştirilen ve Saber Interactive tarafından yayınlanan off – road türü yarış oyunu 2022 Ekim ayında PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One, Microsoft Windows, Xbox X ve S Serisi için piyasaya sürülmüştür. Dakar Desert Rally oyununda lisanslı parkurlar ve ralli yarışları bulunmaktadır. Oyun tek kişilik ya da online olarak multiplayer olarak oynanabilmektedir. Oyunun Steam’deki fiyatı ise yaklaşık 21,70 dolar yani 666 TL seviyelerindedir.

Epic Games’te Gelecek Hafta Hangi Oyunlar Ücretsiz Olacak?

Epic Games önümüzdeki hafta hani 22 Şubat Perşembe ile 29 Şubat Perşembe günleri arasında ücretsiz olacak oyunları da açıkladı. Platformda gelecek üç oyun ücretsiz sunulacak. Söz konusu oyunlar ise şu şekilde:

Fallout: A Post Nuclear Role Playing Game

Fallout 2: A Post Nuclear Role Playing Game

Fallout Tactics: Brotherhood of Steel

Fallout, Interplay Entertainment tarafından yaratılmış bir post – apokaliptik RPG video oyunu serisidir. Epic Games Fallout serisinden bazı oyunları önümüzdeki hafta ücretsiz sunacaktır.