Epic Games’te Infinifactory’den Sonra Hangi Oyun Ücretsiz Olacak? – 26 Ocak 2024

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Küresel çapta en çok kullanılan dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games haftalık ücretsiz oyun hediyelerine devam ediyor. 25 Ocak ile 1 Şubat tarihleri arası için belirlenen ücretsiz oyun Infinifactory dün erişime açıldı. 1 Şubat’a kadar ücretsiz bir şekilde indirilebilecek. Peki Epic Games’te Infinifactory’den sonra hangi oyun ücretsiz olacak?

Epic Games’te Infinifactory’den Sonra Hangi Oyun Ücretsiz İndirebilecek?

Epic Games’in üyelerine sunduğu ücretsiz oyun hediyeleri devam ediyor. Her hafta bir oyunu ücretsiz erişime açan platformun 25 Ocak’ta ücretsiz oyunu Zachtronics tarafından geliştirilip yayınlanan bulmaca oyunu Infinifactory oldu. Infinifactory, 1 Şubat Perşembe gününe kadar platformdan ücretsiz olarak indirilebilecek. Elbette oyunu kütüphanenize eklemeniz için Epic Games hesabı oluşturmak gerekli.

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Dijital oyun dağıtım platformu Epic Games’in, Infinifactory’den sonra, 1 Şubat’ta ücretsiz olarak yayınlayacağı oyun ise Doors: Paradox olarak açıklandı. Macera bulmaca oyunu olan Doors: Paradox etiket fiyatı Steam platformunda yaklaşık 8 dolar yani 240 TL civarında. Kafa karştırıcı, sihirli ve bir o kadar da eğlenceli olan bu oyun 1 Şubat Perşembe’den 8 Şubat Perşembe’ye kadar Epic Games’te ücretsiz olarak oyun severlere sunulacak.

Doors Paradox Ücretsiz Nasıl İndirilir?

Doors: Paradox macera ve bulmaca oyununu Epic Games’te ücretsiz olarak indirebilmek için öncelikle 1 – 8 Şubat tarihleri arasını beklemelisiniz; çünkü oyun şu anda ücretsiz değil. Şu anda Infinifactory oyununu ücretsiz indirebilirsiniz.

Doors: Paradox oyununa ücretsiz sahip olabilmek için yukarıda belirttiğimiz tarihler arasında, Epic Games resmi internet sitesine gidip, oyunun üzerine gelerek yükle butonuna tıklamak yeterlidir. Ancak bunun için varsa Epic Games hesabınıza girmeli yoksa da oluşturmalısınız. Oyunu yükle dedikten sonra Doors: Paradox kütüphanenize eklenecektir.

Doors: Paradox Hakkında!

Snapbreak ve Big Loop Studios tarafından geliştirilmiş olan Doors: Paradox, Snapbreak tarafından 2021 yılında yayınlanmıştır. Bulmaca oyunu, gündelik oyun, bağımsız video oyunu ve macera oyun kategorilerinde yer alan bu eğlenceli oyun Android, Microsoft Windows ve iOS platformları için yayınlanmıştır.

Doors: Paradox oyunu kapsamında oyuncu, 3 boyutlu dioramalardan çıkmaya çalışırken birtakım nesneler bularak gizli ipuçlarını keşfetmekte ve bu şekilde bulmacayı çözmeye çalışmaktadır. Oyun, hem gizemli hem de eğlenceli bir yapımdır. Steam kullanıcılarının yüzde 90’ından fazlası oyunu oldukça beğenmiştir.