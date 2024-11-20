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Epic Games’te Muhteşem Cuma İndirim Kampanyası Başladı!

Emine Emre Emine Emre
20 Kasım 2024
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Epic Games'te Muhteşem Cuma İndirim Kampanyası Başladı

En çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformlarından biri olan Epic Games Store indirimlere doymuyor. Ücretsiz oyun hediyelerinin yanı sıra sık sık fiyatlarda indirime giden Epic Games’te Muhteşem Cuma indirim kampanyası başladı. Muhteşem Cuma – Siber Pazartesi kampanyası kapsamında yüzde 95’e varan fiyat düşüşleri söz konusu. İşte indirime giren oyunların fiyatları ve indirim oranları.

Epic Games’te Muhteşem Cuma İndirim Kampanyası Başladı!

Epic Games Store yeni bir indirim kampanyası ile kullanıcılarına uygun fiyatlı oyunlar sunmaya devam ediyor. Sık sık kampanyalar düzenleyen platformda bu defa Muhteşem Cuma – Siber Pazartesi Premium Sürümler İndirimi başladı. Söz konusu kampanya 3 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

EA SPORTS FC 25, Need for Speed Payback – Deluxe Sürümü, STAR WARS Battlefront II: Celebration Sürümü ve benzeri gibi sektörün en beğenilen yapımlarında da büyük indirim söz konusu. Oyun fiyatlarının son derece yüksek olduğu bu dönemde Epic Games’in kampanyası oyun severlere ilaç gibi geldi desek abartmış olmayız sanırım. Epic Games’in yanı sıra Steam’in de Kasım indirimlerini 27 Kasım’da başlatacağını duyurulalım.

İndirimli Oyunlar!

Epic Games Muhteşem Cuma – Siber Pazartesi Premium Sürümler İndirimi kampanyasında fiyatı düşen oyunlar, fiyatları ve indirim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:

Oyun AdıNormal Fiyatİndirimli Fiyatİndirim Oranı
EA SPORTS FC 25 Ultimate Sürümü3.599,99 TL1.799,99 TL50%
Need for Speed Heat Deluxe Sürümü2.599,99 TL129,99 TL95%
Need for Speed Payback – Deluxe Sürümü1.079,99 TL107,99 TL90%
Need for Speed Rivals: Complete Sürümü719,99 TL71,99 TL90%
Mass Effect Legendary Sürümü1.799,99 TL143,99 TL92%
Back 4 Blood: Ultimate Sürümü399 TL39,90 TL90%
STAR WARS Battlefront II: Celebration Sürümü279,99 TL33,59 TL88%
STAR WARS Jedi: Fallen Order Deluxe Sürümü349,99 TL52,49 TL85%
Thief: Master Thief Sürümü189 TL28,35 TL85%
Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Deluxe Sürümü1.199 TL239,80 TL80%
WRC 10 – Deluxe Sürümü177 TL35,40 TL80%
Gotham Knights Deluxe Sürümü699 TL104,85 tL85%
Watch Dogs: Legion Deluxe Sürümü1.199 TL179,85 TL85%
Watch Dogs 2 Gold Sürümü1.999 TL299,85 TL85%
Assassin’s Creed Origin Gold Sürümü1.549 TL232,35 TL85%
Assassin’s Creed Valhalla Complete Sürümü2.399 TL599,75 TL75%
Dying Light Definitive Sürümü984 TL196,80 TL80%
Control Ultimate Sürümü209 TL41,80 TL80%
Battlefield 2042 Elite Sürümü1.599,99 TL319,99 TL80%
Far Cry 5 ve Far Cry New Dawn Deluxe Sürümü2.199 TL329,85 TL85%
Far Cry Primal Apex Sürümü599 TL149,75 TL75%
Far Cry 6 GOTY Sürümü1.999 TL599,70 TL70%
Avatar: Frontiers of Pandora Ultimate Sürümü2.199 TL879,60 TL60%
Hogwarts Legacy + Harry Potter: Quidditch Champions Deluxe Sürümü3.499 TL1.399,60 TL60%
HITMAN World of Assassination Deluxe Sürümü769 TL346,05 TL55%
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