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En çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformlarından biri olan Epic Games Store indirimlere doymuyor. Ücretsiz oyun hediyelerinin yanı sıra sık sık fiyatlarda indirime giden Epic Games’te Muhteşem Cuma indirim kampanyası başladı. Muhteşem Cuma – Siber Pazartesi kampanyası kapsamında yüzde 95’e varan fiyat düşüşleri söz konusu. İşte indirime giren oyunların fiyatları ve indirim oranları.

Epic Games’te Muhteşem Cuma İndirim Kampanyası Başladı!

Epic Games Store yeni bir indirim kampanyası ile kullanıcılarına uygun fiyatlı oyunlar sunmaya devam ediyor. Sık sık kampanyalar düzenleyen platformda bu defa Muhteşem Cuma – Siber Pazartesi Premium Sürümler İndirimi başladı. Söz konusu kampanya 3 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek.

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EA SPORTS FC 25, Need for Speed Payback – Deluxe Sürümü, STAR WARS Battlefront II: Celebration Sürümü ve benzeri gibi sektörün en beğenilen yapımlarında da büyük indirim söz konusu. Oyun fiyatlarının son derece yüksek olduğu bu dönemde Epic Games’in kampanyası oyun severlere ilaç gibi geldi desek abartmış olmayız sanırım. Epic Games’in yanı sıra Steam’in de Kasım indirimlerini 27 Kasım’da başlatacağını duyurulalım.

İndirimli Oyunlar!

Epic Games Muhteşem Cuma – Siber Pazartesi Premium Sürümler İndirimi kampanyasında fiyatı düşen oyunlar, fiyatları ve indirim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır: