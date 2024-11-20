En çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformlarından biri olan Epic Games Store indirimlere doymuyor. Ücretsiz oyun hediyelerinin yanı sıra sık sık fiyatlarda indirime giden Epic Games’te Muhteşem Cuma indirim kampanyası başladı. Muhteşem Cuma – Siber Pazartesi kampanyası kapsamında yüzde 95’e varan fiyat düşüşleri söz konusu. İşte indirime giren oyunların fiyatları ve indirim oranları.
Epic Games’te Muhteşem Cuma İndirim Kampanyası Başladı!
Epic Games Store yeni bir indirim kampanyası ile kullanıcılarına uygun fiyatlı oyunlar sunmaya devam ediyor. Sık sık kampanyalar düzenleyen platformda bu defa Muhteşem Cuma – Siber Pazartesi Premium Sürümler İndirimi başladı. Söz konusu kampanya 3 Aralık 2024 tarihine kadar devam edecek.
En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.
EA SPORTS FC 25, Need for Speed Payback – Deluxe Sürümü, STAR WARS Battlefront II: Celebration Sürümü ve benzeri gibi sektörün en beğenilen yapımlarında da büyük indirim söz konusu. Oyun fiyatlarının son derece yüksek olduğu bu dönemde Epic Games’in kampanyası oyun severlere ilaç gibi geldi desek abartmış olmayız sanırım. Epic Games’in yanı sıra Steam’in de Kasım indirimlerini 27 Kasım’da başlatacağını duyurulalım.
İndirimli Oyunlar!
Epic Games Muhteşem Cuma – Siber Pazartesi Premium Sürümler İndirimi kampanyasında fiyatı düşen oyunlar, fiyatları ve indirim oranları aşağıdaki tabloda yer almaktadır:
|Oyun Adı
|Normal Fiyat
|İndirimli Fiyat
|İndirim Oranı
|EA SPORTS FC 25 Ultimate Sürümü
|3.599,99 TL
|1.799,99 TL
|50%
|Need for Speed Heat Deluxe Sürümü
|2.599,99 TL
|129,99 TL
|95%
|Need for Speed Payback – Deluxe Sürümü
|1.079,99 TL
|107,99 TL
|90%
|Need for Speed Rivals: Complete Sürümü
|719,99 TL
|71,99 TL
|90%
|Mass Effect Legendary Sürümü
|1.799,99 TL
|143,99 TL
|92%
|Back 4 Blood: Ultimate Sürümü
|399 TL
|39,90 TL
|90%
|STAR WARS Battlefront II: Celebration Sürümü
|279,99 TL
|33,59 TL
|88%
|STAR WARS Jedi: Fallen Order Deluxe Sürümü
|349,99 TL
|52,49 TL
|85%
|Thief: Master Thief Sürümü
|189 TL
|28,35 TL
|85%
|Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint Deluxe Sürümü
|1.199 TL
|239,80 TL
|80%
|WRC 10 – Deluxe Sürümü
|177 TL
|35,40 TL
|80%
|Gotham Knights Deluxe Sürümü
|699 TL
|104,85 tL
|85%
|Watch Dogs: Legion Deluxe Sürümü
|1.199 TL
|179,85 TL
|85%
|Watch Dogs 2 Gold Sürümü
|1.999 TL
|299,85 TL
|85%
|Assassin’s Creed Origin Gold Sürümü
|1.549 TL
|232,35 TL
|85%
|Assassin’s Creed Valhalla Complete Sürümü
|2.399 TL
|599,75 TL
|75%
|Dying Light Definitive Sürümü
|984 TL
|196,80 TL
|80%
|Control Ultimate Sürümü
|209 TL
|41,80 TL
|80%
|Battlefield 2042 Elite Sürümü
|1.599,99 TL
|319,99 TL
|80%
|Far Cry 5 ve Far Cry New Dawn Deluxe Sürümü
|2.199 TL
|329,85 TL
|85%
|Far Cry Primal Apex Sürümü
|599 TL
|149,75 TL
|75%
|Far Cry 6 GOTY Sürümü
|1.999 TL
|599,70 TL
|70%
|Avatar: Frontiers of Pandora Ultimate Sürümü
|2.199 TL
|879,60 TL
|60%
|Hogwarts Legacy + Harry Potter: Quidditch Champions Deluxe Sürümü
|3.499 TL
|1.399,60 TL
|60%
|HITMAN World of Assassination Deluxe Sürümü
|769 TL
|346,05 TL
|55%