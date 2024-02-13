Epic Games’te Oyun Fiyatlarına Zam Geldi, İşte O Oyunlar…

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Dijital oyun dağıtım platformu Epic Games’te oyun fiyatlarına zam geldi. Son dönemlerde döviz kurunun artışı oyun sektörünü derinden etkiledi. Döviz artışı doğal olarak oyun fiyatlarına da yansıyor ve bu durum da oyun severleri oldukça üzüyor. Oyun fiyatlarının artışı oyun severlerin alım gücünü de etkiliyor. Epic Games’te FC 24, RDR 2, The Witcher 3, GTA 5 fiyatı artan popüler oyunlardan bazıları. İşte fiyatı artan oyunlar listesi.

Epic Games’te Oyun Fiyatlarına Zam Geldi

Steam geçtiğimiz aylarda TL ile işlem yapma özelliğini kaldırmıştı. Bu da Steam kullanıcılarının Epic Games’e kaymasına sebep oldu. Epic Games’in üye sayısı Steam’in bu hamlesi neticesinde büyük artış göstermişti. Bununla birlikte Epic Games Store fiyatlarını daha uygun bulan oyun severler de bu platforma yönelmişti. Ancak küresel çapta oyun fiyatlarının artması ve bununla birlikte döviz kurunda yaşanan artıştan dolayı Epic Games de oyun fiyatlarına zam yapmak zorunda kalıyor.

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Platformda yapılan zamlar tam “Yeni Ay Yılı” indirim döneminin akabinde gerçekleştiği için kullanıcı zammı daha fazla hissetti. Epic Games Store’daki yeni zamlı fiyatlar her ne kadar oyun severleri üzse de yine pek çok oyun için Steam’den daha ucuz denilebilir. Aslında birkaç ay evvel Epic Games’te yine bir zam haberi daha olmuştu. Oyuncular artık bu yeni zamdan sonra uzun süre zam haberi duymak istemiyor.

Epic Games Store’da zamlanan oyunlardan bazı örnekler verecek olursak; popüler oyun Red Dead Redemption 2 1.150 TL’den yaklaşık 1500’e çıktı diyebiliriz. EA SPORTS FC 24 da yüzde 75 fiyat artışı ile yüksek oranlı zam alan oyunlar arasında yer alıyor. Oyunun fiyatı yaklaşık 1200 TL’den 2.100 TL seviyesine çıkmış durumda.

Sevilen oyunlardan olan CD Project RED yapımı The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition fiyatı ise 400 liradan 830 TL’ye yükseldi. The Witcher 3’ün zam oranı ise yüzde 107. Zamlardan nasibini alan ve en yüksek oranda zam alan oyunlardan biri de Dying Light Enhanced Edition oldu. Dying Light Enhanced Edition yüzde 900’lük oranda bir zamla, 59 TL iken 591 TL seviyesine çıktı.

Epic Games Zamlanan Oyunlar Listesi 13 Şubat

Yukarıda da belirttiğimiz gibi Epic Games Store’da bazı oyun fiyatlarında yüzde 25 ile yüzde 900 oranları arasında artış gerçekleşti. İşte 13 Şubat itibarı ile Epic Games zamlı oyun fiyatları ve yapılan zam oranları: