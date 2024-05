Ana Sayfa » Oyun Epic Games’te ve Steam’de Warhammer 40000: Gladius Ücretsiz! Oyun Epic Games’te ve Steam’de Warhammer 40000: Gladius Ücretsiz! Emine Emre 2 Görüntüleme

En sevilen strateji oyunlarından biri olan Warhammer 40K: Gladius, 2018 yılında piyasaya sürülmüş çok oyunculu yapımlardan biridir. Dünya çapında en çok kullanılan dijital oyun dağıtım platformları olan Steam ve Epic Games, kullanıcılarına bir sürpriz yaptı ve bu oyunu kısa bir zaman dilimi için ücretsiz sunmaya başladı. 30 Mayıs’a kadar Epic Games’te ve Steam’de Warhammer 40000: Gladius ücretsiz. İşte detaylar…

Epic Games’te ve Steam’de Warhammer 40000: Gladius Ücretsiz!

Epic Games Store ve Steam sık sık kullanıcılarına ücretsiz oyunlar hediye ediyorlar. Bu defa her iki platformda aynı oyunu tamamen ücretsiz sunmakta: Warhammer 40000: Gladius – Relics of War. Bu oyun Warhammer Festivali kapsamında her iki platformda da ücretsiz sunulmakta. Sıra tabanlı strateji oyunu kısa bir süreliğine ücretsiz oldu. 30 Mayıs tarihinde söz konusu kampanya sona erecek.

Strateji oyunu seviyorsanız ve bu oyunu deneyimlemediyseniz elinizi çabuk tutmanızda fayda var. Gladius – Relics of War normal koşullarda Steam’de yaklaşık 19 dolar. Epic Games Store’da ise yaklaşık 70 TL seviyelerinde. Ancak 30 Mayıs’a kadar oyunu kütüphanenize ekleyip dilediğiniz zaman ücretsiz oynayabilirsiniz. Peki Gladius – Relics of War ücretsiz nasıl alınır, bakalım…

Epic Games ve Steam’de Gladius – Relics of War Nasıl Ücretsiz Alınır?

Öncelikle hangi platformdan alınacaksa o platformun resmi sitesine gidilir ve kullanıcı hesabına girilir. Ardından Gladius – Relics of War sayfasına gidilerek hesaba ekle butonuna tıklanır ve sonrada oyunun keyfine varılır. Söz konusu platformlardaki hesabınızı kapatmadığınız sürece bu oyunu ömür boyu ücretsiz oynayabilirsiniz.

Warhammer 40000: Gladius – Relics of War Hakkında

Proxy Studios tarafından geliştirilen ve Slitherine Software tarafından da yayınlanmış olan Warhammer 40000: Gladius – Relics of War 2018 yılında oyuncuyla buluşmuştur. Microsoft Windows, GeForce Now ve Linux platformlarında yayınlanan yapım çok oyunculu moda sahiptir. Strateji tabanlı bir oyun olan Gladius – Relics of War Steam kullanıcı beğeni puanı yüzde 91’dir. Oyun, Gladius Prime gezegeninde geçmekte olup burada her biri farklı yeteneklere sahip olan Orks, Space Marines, Astra Militarum ve Necrons adındaki 4 ayrı ırkın savaşını konu edinmektedir.

Warhammer 40K: Gladius – Relics of War Sistem Gereksinimleri

Warhammer 40K: Gladius – Relics of War oynayabilmek için bilgisayarın özelliklerine dair, önerilen sistem gereksinimleri aşağıdaki gibidir: