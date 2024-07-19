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Epic Games’te Yaz İndirimi Kampanyası Başladı! FC 2024 420 TL!

Emine Emre Emine Emre
19 Temmuz 2024
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Epic Games'te Yaz İndirimi Kampanyası Başladı

Ülkemizde oyun fiyatları oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor. Hatta bu konu, farklı ülkelerde yaşayan oyun severlerin bile dikkatini çekmiş ve eleştirilere konu olmuş durumda. Fiyatların yüksek olması sebebiyle oyun severler genellikle indirim dönemlerini bekleyerek oyun satın almakta. Epic Games bu konuda oyuncuların en sevdiği platformlardan biri. Sık sık kullanıcılarına ücretsiz oyun hediye eden Epic Games’te Yaz İndirimi Kampanyası başladı. Kampanya kapsamında AAA oyunlarda dahi yüzde 90’a varan indirimler mevcut. İşte Epic Games yaz indirimleri fiyatı düşen oyunlar.

Epic Games’te Yaz İndirimi Kampanyası Başladı!

Steam yaz indirimleri kampanyasının bitişinin ardından Epic Games Store Yaz İndirimleri Kampanyası başladı. Özellikle ülkemizdeki oyun fiyatları oyun severleri indirim dönemi beklemeye itiyor. Zira özelikle popüler oyunların fiyatları oldukça yüksek. Epic Games Yaz İndirimi 18 Temmuz ile 1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Eğer beklediğiniz oyunlar varsa Epic Games Yaz İndirimleri Kampanyası son tarihi kaçırmayın çünkü fiyatlar yüzde 90’a varan oranlarda düşmüş durumda.

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Epic Games yaz kampanyası kapsamında en sevilen oyunlardan FC 2024 yaklaşık 420 TL’ye düştü. Bununla birlikte Read Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy, Avatar: Frontiers of Pandora gibi popüler oyunlarda da büyük indirim gerçekleşti. Bu kapsamda Hogwarts Legacy’nin yaklaşık 1.100 TL’den 439 TL’ye, Frontiers of Pandora’nın 1200 TL’den 600 TL’ye indiğini söyleyebiliriz.

Epic Games İndirimli Oyunlar

Epic Games yaz indirimi kampanyası kapsamında indirime giren bazı öne çıkan oyunlar, indirim oranları ve fiyatları (bazı oyunlarda yuvarlama yapılmıştır) aşağıdaki gibi listelenebilir:

Epic Games Yaz İndirimleri 2024
OyunFiyatİndirimli Fiyatıİndirim Oranı
Grand Theft Auto (GTA) 5749 TL374,50 TL-%50
Horizon Forbidden Wes Complete Edition1.500 TL1.200 TL-%20
Avatar: Frontiers of Pandora1.200 TL599,50 TL-%50
Marvel’s Spider-Man Remastered1.099 TL659,40 TL-%40
The Lord of the Ring: Return to Moria189 TL132,30 TL-%30
Expeditions: Rome210 TL84,00 TL-%60
Alan Wake 2912 TL592,80 TL-%35
Hogwarts Legacy1.099 TL439,00 TL-%60
Anno 1800999 TL199,80 TL-%80
The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition829 TL207,25 TL-%75
STAR WARS Jedi: Survivor2.099 TL945 TL-%55
Far Cry 6999 TL199,80 TL-%80
Battlefield 2042599 TL78 TL-%85
Need for Speed Unbound1.199 TL167,99 TL-%86
Dead Space1.800 TL630 TL-%65
Metro Exodus187 TL37,40 TL-%80
Red Dead Redemption 21.500 TL599,60 TL-%60
Cyberpunk 20771000 TL499,50 TL-%50
EA SPORTS FC 242.000,99 TL420 TL-%80
Dead by Daylight451,05 TL280,42 TL-%60
Remnant: From the Ashes124 TL37,20 TL-%70
Saints Row374,22 TL112,26 TL-%70
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