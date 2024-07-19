Epic Games’te Yaz İndirimi Kampanyası Başladı! FC 2024 420 TL!

Ülkemizde oyun fiyatları oldukça yüksek seviyelerde seyrediyor. Hatta bu konu, farklı ülkelerde yaşayan oyun severlerin bile dikkatini çekmiş ve eleştirilere konu olmuş durumda. Fiyatların yüksek olması sebebiyle oyun severler genellikle indirim dönemlerini bekleyerek oyun satın almakta. Epic Games bu konuda oyuncuların en sevdiği platformlardan biri. Sık sık kullanıcılarına ücretsiz oyun hediye eden Epic Games’te Yaz İndirimi Kampanyası başladı. Kampanya kapsamında AAA oyunlarda dahi yüzde 90’a varan indirimler mevcut. İşte Epic Games yaz indirimleri fiyatı düşen oyunlar.
Epic Games’te Yaz İndirimi Kampanyası Başladı!
Steam yaz indirimleri kampanyasının bitişinin ardından Epic Games Store Yaz İndirimleri Kampanyası başladı. Özellikle ülkemizdeki oyun fiyatları oyun severleri indirim dönemi beklemeye itiyor. Zira özelikle popüler oyunların fiyatları oldukça yüksek. Epic Games Yaz İndirimi 18 Temmuz ile 1 Ağustos tarihleri arasında gerçekleşecek. Eğer beklediğiniz oyunlar varsa Epic Games Yaz İndirimleri Kampanyası son tarihi kaçırmayın çünkü fiyatlar yüzde 90’a varan oranlarda düşmüş durumda.
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Epic Games yaz kampanyası kapsamında en sevilen oyunlardan FC 2024 yaklaşık 420 TL’ye düştü. Bununla birlikte Read Dead Redemption 2, Hogwarts Legacy, Avatar: Frontiers of Pandora gibi popüler oyunlarda da büyük indirim gerçekleşti. Bu kapsamda Hogwarts Legacy’nin yaklaşık 1.100 TL’den 439 TL’ye, Frontiers of Pandora’nın 1200 TL’den 600 TL’ye indiğini söyleyebiliriz.
Epic Games İndirimli Oyunlar
Epic Games yaz indirimi kampanyası kapsamında indirime giren bazı öne çıkan oyunlar, indirim oranları ve fiyatları (bazı oyunlarda yuvarlama yapılmıştır) aşağıdaki gibi listelenebilir:
|Epic Games Yaz İndirimleri 2024
|Oyun
|Fiyat
|İndirimli Fiyatı
|İndirim Oranı
|Grand Theft Auto (GTA) 5
|749 TL
|374,50 TL
|-%50
|Horizon Forbidden Wes Complete Edition
|1.500 TL
|1.200 TL
|-%20
|Avatar: Frontiers of Pandora
|1.200 TL
|599,50 TL
|-%50
|Marvel’s Spider-Man Remastered
|1.099 TL
|659,40 TL
|-%40
|The Lord of the Ring: Return to Moria
|189 TL
|132,30 TL
|-%30
|Expeditions: Rome
|210 TL
|84,00 TL
|-%60
|Alan Wake 2
|912 TL
|592,80 TL
|-%35
|Hogwarts Legacy
|1.099 TL
|439,00 TL
|-%60
|Anno 1800
|999 TL
|199,80 TL
|-%80
|The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition
|829 TL
|207,25 TL
|-%75
|STAR WARS Jedi: Survivor
|2.099 TL
|945 TL
|-%55
|Far Cry 6
|999 TL
|199,80 TL
|-%80
|Battlefield 2042
|599 TL
|78 TL
|-%85
|Need for Speed Unbound
|1.199 TL
|167,99 TL
|-%86
|Dead Space
|1.800 TL
|630 TL
|-%65
|Metro Exodus
|187 TL
|37,40 TL
|-%80
|Red Dead Redemption 2
|1.500 TL
|599,60 TL
|-%60
|Cyberpunk 2077
|1000 TL
|499,50 TL
|-%50
|EA SPORTS FC 24
|2.000,99 TL
|420 TL
|-%80
|Dead by Daylight
|451,05 TL
|280,42 TL
|-%60
|Remnant: From the Ashes
|124 TL
|37,20 TL
|-%70
|Saints Row
|374,22 TL
|112,26 TL
|-%70