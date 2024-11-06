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Epic Games Store oyun dünyasında fark yaratmaya devam ediyor. Gerek ücretsiz oyun hediyeleri gerekse indirimli oyun fiyatları ile avantajlı fırsatlar sunan Epic Games’te yüzde 95’e varan Kasım indirimleri başladı. En popüler oyunlardan bağımsız oyunlara kadar pek çok oyunun uygun fiyatlarla sunulduğu kampanya 18 Kasım’a kadar devam edecek. İşte detaylar…

Epic Games’te Yüzde 95’e Varan Kasım İndirimleri Başladı!

Oyun severlerin en çok kullandığı iki platformdan biri olan Epic Games, oyun fiyatlarında yine indirime gitti. Bilindiği üzere son zamanlarda oyun fiyatları oldukça fazla yükseldi ve oyuncular bu durumdan şikayetçi. Oyun severlerin daha fazla yapım deneyimlemesine olanak tanımaya çalışan Epic Games Store Kasım ayını da indirimsiz geçmedi. Platformun bundan önceki indirimi ise Ekim’de gerçekleştirdiği Halloween indirimiydi.

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Epic Games Kasım indirimleri kapsamında yüzde 95’e kadar olan indirimler bulunuyor. Kampanya dahilinde Sid Meier’s Civilization 6, Red Dead Redemption 2, Marvel’s Midnight Suns gibi sektörün en beğenilen yapımları da mevcut. Kasım indirimleri kampanyası 18 Kasım 2024 tarihinde sona erecek. Eğer siz de oyun satın almayı düşünüyorsanız bu tarihi kaçırmayın.

İndirim Kampanyası 18 Kasım’da Bitiyor!

Epic Games Kasım indirimi kampanyası kapsamında Sid Meier’s Civilization 6 tam yüzde 95 oranında indirim görerek 1500 TL’den yaklaşık 75 TL seviyesine düşüyor. Kampanya kapsamında en yüksek oranla indirim gören oyunlardan biri de Borderlands 3. Borderlands 3 yüzde 90 oranındaki indirimle yaklaşık 1500 TL’den 150 TL seviyelerine düşmekte. İşte Epic Games Store’da fiyatı düşen oyunlar ve indirim oranları: