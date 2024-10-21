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Oyun

Epic Games’ten Dev Kampanya: Cadılar Bayramı İndirimi Başladı!

Emine Emre Emine Emre
21 Ekim 2024
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Epic Games'ten Dev Kampanya: Cadılar Bayramı İndirimi Başladı

Kullanıcı dostu bir platform olan Epic Games Store, oyun severler için avantajlı kampanyalar sunmaya devam ediyor. Her hafta kullanıcılarına en az bir oyunu ücretsiz hediye eden Epic Games şimdi de, Halloween’a özel efsane bir haber duyurdu. Epic Games’ten dev kampanya geldi; Cadılar Bayramı indirimi başladı. Kampanya kapsamında muhteşem indirimler var! İşte detaylar…

Epic Games’ten Dev Kampanya: Cadılar Bayramı İndirimi Başladı!

Ülkemizde oyun tutkunlarının en çok kullandığı platformlardan biri olan Epic Games Store oyun fiyatları bakımından piyasadan daha uygun. Bununla birlikte platform kullanıcılarına her hafta çeşitli kategorilerden oyun ya da oyunlar hediye ederek kütüphanelerini “ücretsiz” bir şekilde genişletmelerine olanak tanıyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Yılın belli dönemlerinde çeşitli kampanyalar düzenleyerek oyun fiyatlarında indirim yapan Epic Games şimdi de Cadılar Bayramı İndirimi kampanyasını duyurdu. Cadılar Bayramı vesilesi ile platformda 18 Ekim – 1 Kasım tarihleri arasında Halloween İndirim kampanyası var ve oyun fiyatları yüzde 85’e kadar olan oranlarda düşüyor.

Özellikle gerilim ve korku oyunlarının indirime girdiği kampanya dahilinde Alan Wake 2 456 TL’ye, Dying Light 2 Stay Human – Reloaded Edition 434 TL’ye, Frostpunk 7,35 TL gibi bir fiyata düşüyor. Korku filmi seviyorsanız ve kütüphanenizi genişletmek istiyorsanız Epic Games Halloween indiriminden faydalanmayı unutmayın. Kampanya kapsamındaki indirimlerden yararlanmak için son tarih 1 Kasım.

Epic Games Halloween İndiriminde Fiyatı Düşen Oyunlar!

İşte Epic Games Cadılar Bayramı indirimi kapsamında fiyatı düşen oyunlar:

Epic Games Store Cadılar Bayramı İndirimleri
OyunNormal fiyatıİndirimli Fiyatı
The Long Dark59 TL29,50 TL (-50%)
The Outlast Trials269 TL180,23 TL (-33%)
Dead Island 21.150 TL805 TL (-30%)
Alan Wake 2912 TL456 TL (-50%)
Among Us8 TL4,80 TL (-40%)
Dying Light 2 Stay Human – Reloaded Edition1.085 TL434 TL (-60%)
Frostpunk49 TL7,35 TL (-85%)
BIOMUTANT189 TL47,25 TL (-75%)
Outlast 249 TL7,35 TL (-85%)
Remnant: From the Ashes950 TL285,17 TL (-70%)
Vampire: The Masquerade – Swansong179 TL44,75 TL (-75%)
The Outer Worlds749 TL374,50 TL (-50%)
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