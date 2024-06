Ana Sayfa » Oyun Epic Games’ten İki Ücretsiz Oyun Geliyor – 21 Haziran Oyun Epic Games’ten İki Ücretsiz Oyun Geliyor – 21 Haziran Emine Emre 5 Görüntüleme

Dijital oyun dağıtım platformu Epic Games Store, her Perşembe kullanıcılarına bedava oyunlar sunuyor ve bu oyunları kullanıcılar 1 hafta boyunca ücretsiz bir şekilde kütüphanelerine ekleyebiliyor. 20 Haziran Perşembe günü de platform bedava oyunlarını duyurdu. Epic Games’ten iki ücretsiz oyun geliyor. 27 Haziran tarihine kadar bedava erişim olanağı bulunan oyunlar içeriğimizde…

Epic Games Store’da yeni haftanın iki ücretsiz oyunu bulunuyor. Bu oyunlardan biri bulmaca oyunu severlerin oldukça hoşuna gidecek olan Freshly Frosted; diğeri ise aksiyon yapımı severler için Rumble Club – Free Game of the Week Bonus ek paketi. Söz konusu iki yapım 20 Haziran 2024 tarihinde ücretsiz sunuldu ve 27 Haziran’a kadar bedava olarak sunulmaya devam edecek. Peki bu oyunlar Epic Games’te nasıl ücretsiz indirilir, bakalım…

Freshly Frosted ve Rumble Club ek paketi Epic Games Store’dan ücretsiz olarak indirmek için öncelikle platformun resmi web sitesine gidilir ve kullanıcı hesabına girilir. Ardından ilgili oyunun sayfasına gidilerek YÜKLE sekmesi tıklanır. Böylece oyun kullanıcı kütüphanesine eklenmiş olur ve istenildiği zaman ücretsiz bir şekilde oynanabilir.

Freshly Frosted Nasıl Bir Oyun?

The Quantum Astrophysicists Guild tarafından geliştirilen ve yayınlanan bulmaca oyunu Freshly Frosted, 2022 yılında piyasaya sürülmüştür. Oyuncular Freshly Frosted’da farklı zorluk derecelerine donutlar üretmektedir. Donut üretimi sırasında oyuncu taşıma bantlarını yerleştirirken stratejik bir şekilde yerleştirmektedir. Oyun bulmaca oyunu, bağımsız video oyunu, simülasyon oyunu, gündelik oyun, strategy kategorilerinde yer almaktadır.

Rumble Club – Free Game of the Week Bonus Hakkında

Rumble Club – Free Game of the Week Bonus ek paketi ise daha çok aksiyon oyunu severlere hitap eden bir yapım. Rumble Club geçtiğimiz Mart ayı sonunda piyasaya sürülmüş olup bahse konu ek paket kapsamında oyun içi hediyeler Epic Games tarafından ücretsiz bir şekilde sunulacak. Lightfox Games tarafından geliştirilen Rumble Club, Lightfox Games, Mad Mushroom Media, Inc., Mad Mushroom tarafından yayınlanmıştır.

Android, Microsoft Windows, Klasik Mac OS platformları için 28 Mart 2024 tarihinde piyasaya sürülen bu oyun aksiyon oyunu, dövüş oyunu, gündelik oyun, party kategorilerinde yayınlanmaktadır. Rumble Club Steam kullanıcı beğeni oranı 10 üzerinden 7’dir. Epic Games’in oyun içi hediyeleri ise We Gamin emojisi, 200 Mücevher, 1000 Altın ve benzeri gibi olacak.