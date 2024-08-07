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Epic Games’ten İndirim Haberi Geldi, 2024 Epic Savings İndirimleri Başladı!

Emine Emre Emine Emre
7 Ağustos 2024
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Epic Games'ten İndirim Haberi Geldi, 2024 Epic Savings İndirimleri Başladı

Ülkemizdeki oyun fiyatları, oyun severleri oldukça zorlar hale geldi. Pek çok kişi fiyatların yüksekliğinden dolayı oyun satın alamaz durumda. Türkiye’nin en çok kullanıcıya sahip dijital oyun platformu Epic Games Store da bazı dönemlerde oyun fiyatlarında büyük indime giderek oyun severlerin istedikleri yapımlara daha kolay erişmesine yardımcı oluyor. Bu kapsamda Epic Games’ten indirim haberi geldi, 2024 Epic Savings indirimleri başladı. İşte ayrıntılar…

Epic Games’ten İndirim Haberi Geldi, Epic Savings İndirimleri Başladı!

Epic Games Store yine bir indirim haberi ile gündemde; Epic Savings indirimleri. Bu yeni dönemde Epic Games Store, oyun fiyatlarını yüzde 90′ varan oranlarda indirdi. Temmuz ayında Yaz İndirimleri Kampanyası düzenleyerek oyun severlere, kaliteli oyunları uygun fiyatlara alma olanağı tanıyan platform, Epic Savings indirimleri ile de gönülleri kazanacak gibi duruyor.

En güncel oyun haberleri için buraya göz atabilirsiniz.

Epic Games yeni indirim döneminde bazı popüler oyunların fiyatları yaz indirimlerinden bile daha uyguna geliyor. İndirim kapsamında Need for Speed Heat’ten Battlefield 5’e kadar pek çok üst kalite oyunun fiyatı düşüyor. Örneğin Skull And Bones Premium Edition 1.549 TL’den 619,60 TL’ye, Need for Speed Heat Deluxe Edition 2.600 TL yerine 260 TL’ye satın alınabiliyor. Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition fiyatı da 1500 TL seviyesinden 225 TL düzeyine iniyor. Peki Epic Savings İndirimleri ne zamana kadar devam edecek, bakalım…

2024 Epic Savings İndirim Dönemi Ne Zaman Bitiyor?

Epic Savings, Epic Games yaz indirimi kampanyasını kaçıranlar için muhteşem bir fırsat. AAA kalite oyunlara yüzde 90’a kadar olan indirim oranlarıyla sahip olabilirsiniz. Epic Savings İndirimleri 19 Ağustos’a kadar devam edecek. Bu tarihe kadar kütüphanenize oyunları uygun fiyatlarla ekleyebilirsiniz. Epic Saving indirimleri 2024 kapsamında fiyatı düşen bazı oyunları ve indirim oranlarını aşağıya listeleyelim. Epic Games fiyatı düşen oyunların tamamı için resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz.

OyunFiyatİndirimli Fiyatıİndirim Oranı
Shadow of the Tomb Raider: Definitive Edition1.499 TL224,99 TL-%85
Manor Lords999 TL749,25 TL-%25
Need for Speed Heat Deluxe Edition2.599 TL259,99 TL-%90
Dead Space 3719,99 TL143,99 TL-%80
Thief simulator149 TL22,35 TL-%85
Titanfall 2: Ultimate Edition1.079,99 TL107,99 TL-%90
Sifu Digital Deluxe Edition451 TL180,40 TL-%60
Tom Clancy’s Ghost Recon Wildlands849 TL169,80 TL-%80
Tomb Raider GOTY42 TL8,40 TL-%80
Rise of the Tomb Raider: 20 Year Celebration89 TL17,80 TL-%80
Ghost Recon Breakpoint999 TL199,80 TL-%80
Lords of the Fallen Deluxe Edition949 TL474,50 TL-%50
Battlefield V Definitive Edition499,99 TL74,99 TL-%85
Battlefield 1 Revolution1.499 TL224,99 TL-%85
SKULL AND BONES PREMIUM EDITION1.549 TL619,60 TL-%60
Prince of Persia The Lost Crown999 TL599,40 TL-%40
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