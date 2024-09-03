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Epic Games’ten indirim haberi geldi; Yaz Sonu İndirimi başladı. Oyun dünyasının en çok kullanılan dijital oyun yayın platformlarından biri olan Epic Games, oyun severlere indirimli fiyatlar sunmaya devam ediyor. Bahar indirimi, yaz indirimi gibi yıl içerisinde pek çok kampanya düzenleyen Epic Games şimdi de Yaz Sonu İndirimi ile oyun severlerin karşısına çıktı. İndirim kapsamında yüzde 75’e varan oranlarda fiyat düşüşleri mevcut. İşte fiyatı düşen oyunlardan bazıları…

Epic Games’ten İndirim Haberi Geldi: Yaz Sonu İndirimi Başladı!

Epic Games Store oyun severlerin istedikleri yapımlara daha kolay ve uygun fiyatlarla erişebilmesi için sık sık kampanya yapıyor. Her hafta en az bir oyunu kullanıcılarına ücretsiz sunan Epic Games, indirim kampanyalarıyla da oyunları piyasadan daha uygun fiyatlarla sunuyor. Bu kapsamda platformun yeni kampanyası ise Yaz Sonu İndirimi.

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Yaz sonu indirimi kapsamında Epic Games yüksek oranlarda fiyat düşüşleri gerçekleştirdi. Kampanya dahilinde Red Dead Redemption 2 yaklaşık 600 TL’den, World War Z Aftermath 41 TL’den, The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition 207 TL’den satışa sunulmuş durumda.

Epic Games Yaz Sonu İndirim Kampanyası İndirimli Oyunlar

Aşağıda Epic Games Yaz Sonu İndirim kampanyası kapsamında fiyatları düşen bazı oyunları listeledik. Bununla birlikte indirim gören tüm oyunlara göz atmak için Epic Games Store resmi web sitesini ziyaret edebilirsiniz. İşte sevilen oyunların indirimli fiyatları:

Dead Island 2 Gold Edition: 499 TL

Destiny 2: The Final Shape + Yıllık Bilet: 899 TL

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition: 923 TL

Red Dead Redemption 2: 599 TL

F1 Manager 2024: 497 TL

The Outlast Trials: 180 TL

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition: 207 TL

Dead by Daylight: 180 TL

Alan Wake 2 Deluxe Edition: 830 TL

World War Z Aftermath: 41 TL

PC Building Simulator 2: 107 TL

RIDE 5: 329 TL

WW1 Game Series Bundle: 24,75 TL

SUPERHOT: Mind Control Delete: 15,99 TL

Road 96: 15,24 TL

Among Us: 4,80 TL

Totally Accurate Battle Simulator: 16 TL

Untitled Goose Game: 16,50 TL

Yaz Sonu İndirimi Ne Zamana Kadar Sürecek?

Epic Games Store yaz sonu indirimi kampanyası 2 Eylül – 16 eylül tarihleri arasında yapılacak. 16 Eylül 2024 tarihinde Epic Games indirim kampanyası sona erecek. Eğer oyun satın almayı düşünüyorsanız bu kampanyadan faydalanmayı unutmayın.