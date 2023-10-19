Eray Dinç ile Dijital Oyunda Yapay Zeka Etkisi Söyleşisi Yarın

Oyun sektörü ile sinema sektörünü buluşturan vizyoner dijital oyun tasarımcısı ve yönetmen Eray Dinç; İstanbul Büyükşehir Belediyesi Oyun Geliştirme Merkezi OGEM tarafından düzenlenen Dijital Oyunda Yapay Zeka Etkisi söyleşisinde oyun tutkunları ile bir araya gelecek. Yarın (20 Ekim Cuma) saat 14 de başlayacak söyleşi tüm halka açık olarak gerçekleştirilecek. Oyun sektörüne ve oyunlara ilgi duyan herkesin katılabileceği söyleşi; oyun geliştiricilere yeni ufuklar açabilir…

Eray Dinç ile Dijital Oyunda Yapay Zeka Etkisi Söyleşisi – 20 Ekim 2023

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Oyun Geliştirme Merkezi OGEM’in Medya AŞ/OGEM Şişli Yerleşkesi’nde yapılacak olan Dijital Oyunda Yapay Zeka Etkisi Söyleşisi tamamen ücretsiz. İBB bünyesinde kurulan ve oyun sektörünün gelişmesine öncülük eden OGEM’in himayesindeki etkinliğin bir saat sürmesi (14-15) planlanıyor.

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Oyun sektörü ve sinema alanında önemli bir isim olan Eray Dinç’in konuşmacı olarak iştirak edeceği Dijital Oyunda Yapay Zeka Etkisi söyleşisinde; gelişen teknolojinin oyun sektörüne olan etkisi ele alınacak. Bu kapsamda özellikle baş döndürücü bir hızla ilerleyen yapay zekanın dijital oyun sektörüne olan katkılarına değinilecek.

Etkinlik ile ilgili kişisel sosyal medya hesabından da paylaşımda bulunan Eray Dinç; söyleşide yapay zekanın oyunlara etkisini geniş perspektiften ele alacak. Eray Dinç’in söyleşi hakkında şahsi Twitter (X) hesabından yaptığı paylaşım:

Yapay zekanın oyunlara etkisi hiç tahmin edemeyeceğiniz yönlerden ele alacağım. Beklerim. https://t.co/CWaPoFDfjc — Eray Dinç (@ErayDinc) October 16, 2023

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Oyun Geliştirme Merkezi – OGEM Hakkında

Türkiye’nin kamu destekli ilk oyun kuluçka merkezi olan OGEM, 2021 yılı sonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Medya AŞ tarafından kurulmuştur. İstanbullu oyun geliştiricilere destek vermek üzere kurulan Oyun Geliştirme Merkezi aradan geçen takribi 2 yıllık süreçte büyük bir gelişme kaydetmiş ve oyun sektörüne katma değer sağlayan projelerin içerisinde yer almıştır.

Eray Dinç Hakkında

1988 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Eray Dinç; İstanbul Kültür Üniversitesinde İletişim Tasarımı / Sinema Yönetmenliği tahsili görmüştür. Filmleri ve video sanatı çalışmalarıyla gerek yurt içi ve gerekse yurtdışında 10’u aşkın ödül kazanan Dinç; yüksek lisansını da Kadir Has Üniversitesinde Sinema-TV Bölümünde yapmıştır. Sadri Alışık Kültür Merkezinde 4 yıl sinema bölüm başkanlığı yaparak sektördeki deneyimini üst seviyeye taşıyan Dinç, 2015’ten itibaren dijital oyun tasarımına yöneldi.

Recontact Digital Arts Oyun Teknoloji AŞ ve Dijital sanat atölyesi Kıraarthane’nin kurucu ortağı olan Eray Dinç; ilk oyunu Recontact İstanbul ile dikkatleri üzerine çekmiştir. Akademisyen kimliği ile üniversitelerde Yeni Medya bölümünde Dijital Oyun Tasarımı dersleri veren Dinç, oyun geliştirme çalışmalarına da devam etmekte.