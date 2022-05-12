Eski Atari Oyunları ve İsimleri

Eskiden teknoloji bu kadar ilerlememişken insanlar eğlenmek için atarileri kullanırlardı. Şu an için hiç kullanılmasa da, koca bir nesil atari oyunları ile büyüdü. Bugünkü yazımızda sizlere eski atari oyunları ve isimleri hakkında bilgi vereceğiz.

Eskiden insanlar ve çocuklar eğlenmek im atari oynarlardı. Hatta atari salonları bile vardı. Ancak atariler için oyun bulmak başlı başına bir sorundu. İnsanlar oyun bulabilmek için çok büyük uğraş verirlerdi. Ve istenen oyun aldığında da başından asla kalkınmazdı.

Atari büyük bir neslin bir numaralı kahramanı olmuş. O nesiller evlenip çocuğa karışmış ve o çocuklara atari anılarını anlatmışlardır. Listemizde yer alan atari oyunları ile beraber nostaljik bir yolculuğa çıkabilirsiniz. Ayrıca o dönem oyunları merak edenler de bu liste sayesinde atari oyunlarını tanıyabilirler.

Mario

Atari dünyasının en sevilen ve popüler oyunu hiç tartışmamız Mario’dur. Mario serisinin süper kahramanı Super Mario, dünya güzeli prensesi kurtarmak için oradan oraya zıplamak zorundadır. Bu zorlu ve eğlenceli macera dünya genelinde 210 milyondan fazla satış yaptı. Ve birçok genç, güzel prensesi kurtarmayı başardı.

Contra

Atari dünyanın en heyecan dolu macerası olan Contra, o dönemin Call of Duty tarzında bir oyunuydu. Komando olarak gittiğimiz ada da büyük silahlarla beraber düşmanları haklamaya çalışıyorsunuz. Ayrıca Contra’yı arkadaşınızla beraber de oynayabiliyorsunuz.

Bomberman

Muhteşem bir bomba ustası olarak tuğlaların arasında gezerek tuğlaları patlatıyorsunuz. Her bölüm geçildiği zaman karşımıza daha zorlu canavarlar çıkıyor. Bu heyecan verici macera, atari dünyasında oldukça fazla oynanan oyunların başında geliyor.

Tank 90

Oyun alanında bulunan ve tuğlaların arasında gizlenen kartalı, düşman tanklardan korumaya çalıştığımız Tank 90, bizlere hem strateji anlamında hem de eğlence anlamında kaliteli zaman geçirdi.

Pac-Man

Pac-Man ile beraber yemleri toplayıp diğer yaratıklardan kaçmaya çalışılırdı. Pac-Man’i kadar fazla üne kavuştu ki, halen farklı versiyonu günümüzde oynanmaya devam ediyor.

Tetris

Ekranın üst tarafından aşağıya doğru her türlü şekle sahip gelen blokları, aralarında boşluk kalmayacak şekilde dizmeye çalıştığımız oyun Tetris, bizleri her ne kadar eğlendirse de bazen sinir krizleri geçirmemize neden olurdu. Şu anda bile oynamaya devam edilen Tetris, 7’den 70’e herkesin oynayacağı bir oyundu.

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