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Amazon Games ile Maverick Games yeni bir yarış oyunu için işbirliği yaptı. Bu işbirliği kapsamında yarış oyunu severlere yepyeni bir oyun geliyor. Maverick Games; sevilen Forza Horizon oyununun eski çekirdek geliştiricileri olarak bilinmekte. Yani eski Forza Horizon ekibi yeni yarış oyunu geliştiriyor, işte detaylar…

Eski Forza Horizon Ekibi Yeni Yarış Oyunu Geliştiriyor!

Amazon Games ve Maverick Games yeni bir yarı oyunu için anlaşma yaptı. Anlaşma kapsamında bu iki şirket yepyeni bir açık dünya yarış oyunu tüm oyun severlere sunacak. Geliştirilecek olan oyun da Xbox Series, PlayStation 5 ve PC platformlarında yayınlanacak.

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Maverick Games kısa bir zaman önce, 2022 yılında, Forza Horizon oyununun ardındaki çekirdek takım tarafından kuruldu. Maverick oyun stüdyosunda daha önce Forza’dan da aşina olunan isimler yer alıyor. Şimdi bu ekip yeni bir açık dünya yarış oyunu geliştirmek için kolları sıvadı ve Amazon Games ile anlaşmaya vardı. Oyunun yayıncılığını ise Amazon Games yapacak.

Yeni geliştirilecek oyunun üst düzey bir yapım olması bekleniyor ve daha yolun başında da olunsa oyun severleri oldukça heyecanlandırdı. Oyun geliştiricisi Maverick Games ekibinde Forza’dan pek çok önemli isim yer alıyor. Bunları şu şekilde sıralayabiliriz; Jamie Brittain (baş yazar), Tom Butcher (yönetici yapımcı), Matt Craven (baş teknoloji sorumlusu), Gareth Harwood (içerik yönetmeni), Fraser Strachan (ses yönetmeni), Ben Penrose (sanat yönetmeni), Elly Marshall (görsel tasarım yönetmeni).

Maverick Games 60 kişilik bir ekiple çalışmakta ve stüdyonun işe alım süreçleri sürüyor. Warwick merkezli olan oyun stüdyosu Maverick Games’ten beklentiler yüksek. Bakalım heyecanla beklenen oyunu başarıya ulaşabilecek mi.

Forza Horizon Oyun Serisi Hakkında

Forza Horizon oyun serisi Playground Games tarafından geliştirilmiş ve Microsoft Studios tarafından yayınlanan bir açık dünya oyunu serisidir. Serinin ilk oyunu 2012 yılında piyasaya sürülmüş ve ilk olarak Xbox 360 konsolu için yayınlanmıştır. Seri 5 oyundan oluşmakta olup, son oyun da 2021 yılında piyasaya sürülmüştür. Oyunun tasarımcısı ise Ben Thaker-Fell’dir.