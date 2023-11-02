PlayStation 5’in boyutları küçüldü. Teknoloji devi Sony tarafından Ekim ayı içerisinde yapılan açıklama ile yeni PlayStation 5’in geliştirildiği ve gelecek ay itibariyle piyasaya sürüleceği deklare edilmişti. Görselleri ve özellikleri de oyun kamuoyu ile paylaşılan yeni PlayStation 5’in bu ay Amerika Birleşik Devletleri’nde piyasaya sürülmesinin ardından bir kullanıcı tarafından karşılaştırması yapıldı. Yan yana konulan iki PS5 konsolunun boyutları dikkat çekti. Eski PS5 ve yeni slim PS5 karşılaştırması konsolun müdavimlerinin gündemine oturdu ve oyun sektöründe günün en çok konuşulan konuları arasına girdi.

Eski PS5 ve Yeni Slim PS5 Karşılaştırması Gündem Oldu

Mevcut durumda satışta olan ilk PS5’ler ile, piyasaya yeni sürülecek PS5 slimi yan yana paylaşan konsolun tutkunlarından alınan görüntüler:

Bilindiği üzere yeni slim PS5’ler piyasaya sürüldükten sonra eski PS5’ler için üretim durdurulacak. Piyasadaki eski PlayStation 5’ler toplatılmayacak ancak, bittiğinde yenileri slim PS5 olarak piyasaya sürülecek.

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Eski PS5 ve Yeni PS5 Slim Karşılaştırması: Boyutu Küçük, Gücü Aynı!

Bilindiği üzere geçtiğimiz ay Sony tarafından yapılan açıklamada yeni cihazın özellikleri de kamuoyuna deklare edilmişti. Buna göre; performansında ve gücünde herhangi bir azalma olmayacak olan yeni slim PS5, eskisinden yüzde 30 daha küçük ve yüzde 20 de daha hafif olacak. Eski PS5 modelleri özellikleri şu şekildeydi:

PlayStation 5 PlayStation 5 Digital Edition Ölçüler 2023 358 × 216 x 96 mm 358 × 216 x 80 mm 2020/2021/2022 390 × 260 × 104 mm 390 × 260 × 92 mm Ağırlık 2023 3.2 kg 2.6 kg 2022 3.9 kg 3.4 kg 2021 4.2 kg 3.6 kg 2020 4.5 kg 3.9 kg

Yeni Slim PS5 Yorumları Nasıl, Oyuncular Ne Diyor?

Oyun sektörünün gündemine bomba gibi düşen slim PS5’lerin ardından günün en çok konuşulan konularından biri de eski PS5’ler ile yeni slim PS5’lerin karşılaştırılması oldu. Şahsi sosyal medya hesaplarından bu konuda pek çok yorumda bulunan gamerların paylaşımlarına göz atmak gerekirse:

“Tasarım Roma rakamı ile V simgeliyor gibi geldi bana. Yani Slim hali Roma rakamı ile 5’e benzetilmiş Roma rakamı ile. Hoş düşünülmüş bir ayrıntı.”

“Eski PS5’in daha karizmatik olduğunu düşünüyorum açıkçası. Üretimden kaldırılacak olması üzücü. Koleksiyonerler için ileride önemli bir parça olabilir.”

“2 ürün de daha güzel tasarlanabilirdi ama tercih yapmama gerekirse eski PS5’i tercih ederim. Hangisi var derseniz, ikisi de yok bende, o da ayrı mesele.”

“GS5 bile daha iyi tasarımlı ve dik tutucu ayağı beraberinde geliyor. Sony markası olmasa, PlateStation falan zannederdim.”

“Küçülmesi nedeniyle ısınma sorunu yaşamamasını umut ediyorum. 2024 yılında almayı planlıyorum PS5 Slim’i.”

“Çakma PS5’ler gibi duruyor slim model. PS2’nin yerini tutamaz hiç biri tasarım olarak. Eski atari neslinde konsol dediğinin belli bir şablonu var, eski kafayız biz.”